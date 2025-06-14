تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة حول الدولة الفلسطينية بسبب توترات الشرق الأوسط

باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إنه تقرر تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة على مستوى القمة بشأن حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين الذي كان من المقرر عقده الأسبوع المقبل، وذلك بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن تترأس فرنسا والسعودية بشكل مشترك المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 17 وحتى 20 يونيو/ حزيران الجاري، وكان ماكرون من بين القادة المقرر حضورهم. وأعربت السلطة الفلسطينية عن أملها في أن يعيد المؤتمر إحياء عملية السلام المجمدة منذ فترة طويلة.

وأعرب ماكرون عن “تصميمه على الاعتراف بدولة فلسطين” في مرحلة ما، على الرغم من التأجيل. ودفعت فرنسا لوجود حركة أوسع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية بالتوازي مع الاعتراف بإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.

وقال ماكرون للصحافيين إن مؤتمر الدولتين تأجل لأسباب لوجستية وأمنية، ولأن بعض الممثلين الفلسطينيين لم يتمكنوا من حضور الحدث. وأصر على أنه سيقام “في أسرع وقت ممكن” وأنه يناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحديد تاريخ جديد.

وقال سفيرا فرنسا والسعودية لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى المنظمة الدولية التي تضم 193 عضوا إن التأجيل “يرجع إلى الظروف الحالية في الشرق الأوسط التي تمنع قادة المنطقة من حضور المؤتمر في نيويورك”.

(أ ب)