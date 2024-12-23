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تأجيل محاكمة المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الثانية

23 - ديسمبر - 2024

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واشنطن: أرجأت قاضية أمريكية اليوم الإثنين محاكمة المشتبه به في محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها الرئيس المنتخب دونالد ترامب حتى سبتمبر/ أيلول 2025، وفقا لأمر قضائي.

وسعى محامو المشتبه به، واسمه ريان روث، إلى تأجيل موعد المحاكمة والذي كان مقررا في 10 فبراير/ شباط المقبل، وأرجعوا ذلك إلى حجم الأدلة الكبير في القضية.

ووافقت إيلين كانون القاضية بالمحكمة الجزئية في فلوريدا على التأجيل، لكنها وصفت طلب الدفاع بتأجيل القضية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025 بأنه “مبالغ فيه”.

وحددت كانون موعدا لبدء المحاكمة أمام هيئة محلفين في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2025.

ويواجه روث (58 عاما) خمس تهم اتحادية من بينها محاولة اغتيال مرشح رئاسي كبير. وهو متهم بحمل مسدس بالقرب من ملعب غولف مملوك لترامب في فلوريدا في سبتمبر/ أيلول الماضي بهدف إطلاق النار عليه أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية.

(رويترز)

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