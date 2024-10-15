تأجيل مهرجان بغداد الدولي للمسرح تضامناً مع أهل لبنان وغزة

بيروت – «القدس العربي»: تضامنا مع أهالي لبنان وغزة، تم إرجاء انطلاق فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الخامسة، تحت شعار «المسرح يضيء الحياة»، والذي كان من المقرر إقامته في العشرين من الشهر الجاري، حسب ما أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق – دائرة السينما والمسرح.

وعزا رئيس دائرة السينما والمسرح ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي أسباب التأجيل إلى التضامن مع أهل لبنان وغزة.

ورأى «ان الموعد الجديد الآخر لإقامة المهرجان حدد في الفترة الممتدة ما بين 10 و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل على 3 مسارح هي «المسرح الوطني» و»مسرح الرشيد» و «مسرح المنصور»، ويتضمن المهرجان عروضاً مسرحية عالمية وعربية وعراقية.

تجدر الإشارة إلى أن «مهرجان بغداد الدولي للمسرح» في دورته الخامسة يقام برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف وزير الثقافة والسياحة أحمد فكاك البدراني، وبالتعاون بين دائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين.