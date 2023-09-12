تأخر الحكومة المغربية في الرد يرهن وصول المساعدات الجزائرية لمنكوبي الزلزال

الجزائر- “القدس العربي”:

قضى فريق الإنقاذ الجزائري ساعات طويلة في مطار بوفاريك العسكري في انتظار الإقلاع نحو المغرب لمباشرة عمليات إسعاف وإغاثة متضرري زلزال إقليم الحوز، لكن دون جدوى. وبعد أن كان الأمل في الوصول للمناطق المنكوبة كبيرا بعد تصريحات وزير العدل المغربي المرحبة بالمساعدات، أدى تراجع هذا الأخير والتصريحات المعاكسة لوزير الخارجية المغربي إلى إعادة الأمور إلى نقطة الصفر.

مثلما أظهرته صور التلفزيون الجزائري يوم الإثنين، خصصت الجزائر ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي لنقل فريق التدخل والإنقاذ للحماية المدنية ومساعدات إنسانية موجهة إلى المملكة المغربية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن فريق التدخل والإنقاذ للحماية المدنية الذي يضم 93 عونا متخصصا، بالقاعدة العسكرية لبوفاريك، يستعد للتوجه على متن ثلاث طائرات إلى المملكة المغربية، في انتظار تلقي الجزائر الضوء الأخضر من وزارة الخارجية المغربية لإقلاع هذه الطائرات.

وأبرزت الوكالة الرسمية أنه بعد إعلان وزير العدل المغربي قبول المساعدات الجزائرية، أمرت السلطات الجزائرية بتخصيص ثلاث طائرات للتوجه إلى المغرب، حيث يتأهب فريق التدخل والإنقاذ للحماية المدنية للتوجه إلى هذا البلد على متن ثلاث طائرات، خصصت اثنتان منها لشحن الأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية، فيما ستقل الطائرة الثالثة عناصر فريق التدخل بكل عتادهم من تجهيزات وكلاب مدربة على البحث والإنقاذ.

ونقلت عن المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، أن الفريق الذي سيتنقل إلى المغرب مكون من “عناصر تحمل شارة دولية متخصصة في إدارة عمليات الكوارث الكبرى وأخرى “سينو- تقنية” متخصصة في الإنقاذ تحت الركام، وفريق طبي وآخر لوجيستيكي له من التجربة ما يسمح له بتقديم المساعدة الفورية”.

من جانبها، صرحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، أن المساعدات تتمثل في أزيد من 100 طن، ما بين الخيم والأسرة والأفرشة والطرود الغذائية والأدوية المخصصة للعمليات الاستعجالية، مؤكدة “استعداد الهلال الأحمر الجزائري للوقوف إلى جانب الشعب المغربي الشقيق في حال ما طلب منه ذلك”.

وكانت رئاسة الجمهورية قد نشرت بيانا السبت، تؤكد فيه أن الجزائر تبدي “استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية للمغرب ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية. كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين”.

وبعد أن ظن الجميع أن الطائرات ستقلع باتجاه المغرب اعتمادا على تصريح وزير العدل المغربي المرحب بالمساعدات الجزائرية، وردت تصريحات أخرى نافية من نفس الوزير الذي صرح لتلفزيون “بي بي سي” أن ما تم تداوله كان أخبارا مزيفة، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحياته قبول أو رفض المساعدات.

وجاءت بعد ذلك تصريحات معاكسة من وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي نفى لجريدة “الصحيفة” أي تأكيد على قبول المغرب لمساعدة من طرف السلطات الجزائرية فيما يتعلق بالزلزال.

وأمام تأخر السلطات المغربية في الرد، باتت احتمالات تنقل الفرقة الجزائرية تتضاءل، وهو ما أثار كثيرا من التعليقات في الجزائر بالنظر للرغبة الكبيرة للجزائريين في مد يد العون لإخوانهم المغاربة بعد مشاهد الدمار العنيفة التي خلفها الزلزال.

وتعرف الفرقة التابعة للدفاع المدني التي جندتها السلطات الجزائرية، بكونها ذات كفاءة عالية، وهو ما برهنت عليها في عدة كوارث طبيعية آخرها في زلزالي تركيا وسوريا قبل أشهر حيث احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الإنقاذ من تحت الأنقاض.