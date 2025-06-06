تأسيس الجبهة الوطنية المتحدة: ضرورة وطنية فلسطينية في هذه المرحلة

قد تبدو هذه المقالة القصيرة نوعاً من السفسطة، أو كلاماً خارجاً عن سياق الزمن السياسي، لكنها في واقع الحال دعوة لكل مقومات الشعب الفلسطيني للنقاش، أو بالأحرى دعوة للمبادرة والفعل، آمل ألا تكون متأخرة.

في تاريخ البشرية هناك حكم أثبتت مصداقيتها عبر الأجيال، ومن هذه الحكم ضرورة الوحدة، أو الاتحاد بين أطراف مختلفة، يجمعها هدف واحد في مواجهة عدو مشترك. فمنذ حوالي الثلاثين عاما وحتى اليوم يفتقد الشعب الفلسطيني الإطار الجبهوي الوحدوي، الذي مثلته منظمة التحرير لسنوات طويلة، إلى أن تمَ توقيع اتفاق أوسلو، الذي رفضته الغالبية المطلقة من الشعب الفلسطيني. ورغم فقدان المنظمة، بوضعها الحالي، شرعيتها التمثيلية والشعبية، ما زالت التنظيمات والقوى الوطنية تؤكد أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وما زالت تطالب بضرورة إصلاحها.

إلا انه حتى هذه الساعة، ورغم تصاعد حرب الإبادة ما زالت الدعوة للوحدة والإصلاح تواجه من قبل القيادة المتنفذة للمنظمة، وبطريقة فوقية، بالتعنت والرفض المطلق. السؤال الجوهري الذي نطرحه على دعاة إصلاح المنظمة هو: كيف يتم جمع الطامحين إلى وحدة منظمة التحرير، على أساس الميثاق والثوابت الوطنية، مع من لا يرون سوى طريق التنازل والمفاوضات طريقا للوحدة، رغم الهزائم المتتالية. لا شك أن مسار إصلاح المنظمة ضروري، وينبغي أن يستمر، ولكن السؤال الجوهري: لماذا لا يترافق ذلك مع مبادرة وطنية، من أجل تأسيس جبهة وطنية متحدة، تعزز صمود شعبنا، وتقف في وجه أوسلو وتبعاتها وكل المشاريع التصفوية، التي طفت على السطح في ظل حرب الإبادة التي شنها الكيان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني اليوم؟

ونؤكد هنا أن الجبهة الوطنية المتحدة، كانت وما زالت ضرورة وطنية ملحة، وليس لها بالضرورة، أن تكون بديلا عن المنظمة في تمثيل الشعب الفلسطيني، بل رافدا كفاحيا وحدوياً لها، كما أثبتت تجربة الجبهة الوطنية في الداخل الفلسطيني، في منتصف السبعينيات من القرن الماضي؟ وبهذا نذهب إلى سؤال جوهري آخر هو: أين هي الحركة الوطنية الفلسطينية؟ وما واقعها الفعلي اليوم؟ يمكننا الزعم بأن الحركة الوطنية الجامعة، كما مثلتها منظمة التحرير في حقبة صعودها السابقة قد فشلت كإطار مؤثر، بداية، ومنذ الخروج من بيروت عام 1982 ابتعدنا عن عملية النقد الذاتي والمحاسبة والتقييم والتجديد. مثال أول: لماذا لم تقم القيادات العسكرية العليا بمواجهة الغزو الصهيوني للبنان عام 1982، فانسحبت من الجنوب منذ الأيام الأولى للغزو، ما سهل وصول القوات الغازية إلى بيروت؟ وهنا لا بدّ من التأكيد على أن المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين، واجهوا القوات الغازية لبيروت ببطولة وثبات ترافقت مع صمود رائع للشعبيين اللبناني والفلسطيني. ولكن كان من المحزن أن ينتهي حصار بيروت باتفاق حتّم خروج المقاومة من لبنان وأنهى مرحلة نضالية واعدة، رغم سلبياتها وكل ما رافقها من تحديات.

وجود الجبهة الوطنية كإطار جمعي يعزز الصمود ويعبئ الطاقات الوطنية ويوجه، وينسق التحركات الاحتجاجية أو التضامنية، ويخاطب العالم وفق ما يمليه واقعنا الوطني

لا مجال هنا لاستعراض كل المراحل التاريخية على أهميتها، ولكننا سنتوقف عند الانعطافة الكارثة المتمثلة في اتفاقية أوسلوـ التي وقعتها المنظمة، رغم أنها لا تعترف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأهمها حق العودة وحق تقرير المصير. هذه الاتفاقية أفقدت منظمة التحرير شرعيتها الوطنية، إضافة لشرعيتها التمثيلية، بسبب المعارضة الشعبية الواسعة للاتفاقية، ناهيك من معارضة التنظيمات الأساسية المنضوية في إطار المنظمة. أوسلو كارثة متواصلة: اجتياح استيطاني وصولا لحوالي مليون مستوطن وتجزئة وتفتيت أرض الوطن، يترافق ذلك مع كل أنواع القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وصولا للإبادة المتصاعدة في غزة وفي الضفة الغربية اليوم. منحت أوسلو إسرائيل اعترافا بشرعيتها، دون الحصول على اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية. استعملت إسرائيل الاتفاقية، لكي تتنصل من واجباتها والتزاماتها القانونية كقوة محتلة، وفق القانون الدولي، مثل: تقديم الخدمات الطبية والخدمات التعليمية وحماية السكان المدنيين، والالتزام باتفاقيات جنيف الأربع، بعدم تغيير الطابع الديموغرافيً والجغرافيً للمناطق المحتلة.

وجاءت السقطة الدراماتيكية عام (1998) المتمثلة في تعديل بنود من الميثاق الوطني الفلسطيني، البرنامج الإستراتيجي المعبر عن الحقوق الوطنية والقومية الثابتة للشعب الفلسطيني، حيث تم التصويت في مهرجان تهريجي فاقد للشرعية على إسقاط فقرات أساسية من الميثاق، تؤكد حقنا بكل أرض فلسطين، وحقنا في ممارسة الكفاح المسلح. جاء هذا التغيير ليعمق الانقسام والشرذمة، وليضعف الإطار التمثيلي للمنظمة التي كانت تعبر عن الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني في أرجاء المعمورة. ومن المفارقات الدالة على تخبط قيادة المنظمة وتحويل الاستراتيجيات إلى تكتيكات سامة، أنه حتى اليوم، لم يتم التبني الرسمي لهذا التغيير الذي نبذه الشعب الفلسطيني، ولم يقر بشرعيته، بعد أن ثبت أنه أساسا يخدم العدو الصهيوني وبرنامج احتلاله وتغوله ويعزز قوته واقتصاده ويساهم في توسع الاعتراف العربي والدولي بدولة الكيان الصهيوني.

واصلت قيادة المنظمة الابتعاد الكلي عن المسار الديمقراطي وبنود الميثاق، بحيث غيبت دور الأطر التمثيلية للمنظمة، وعطلت انتخاباتها. وكان من البديهي أن تنعكس هذا الحقائق على الواقع التنظيمي والمؤسساتي للمنظمة. وهكذا أصبحت المنظمة « مفرغة من جوهرها ومضمونها التحرري، أي «جسدا بلا روح»، بل مختطفة منذ أكثر من ثلاثين عاما، ولا تمثل الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته وقواه الفاعلة. كذلك الأمر بالنسبة للسلطة البعيدة كل البعد عن الشرعية الثورية، أو الديمقراطية، فقد فقدت ما لها من شرعية شعبية ضبابية، بسبب فشل برنامجها المعلن وعجزها الفاضح وتواطؤها الثابت في برنامج التنسيق الأمني. وبسبب اختلاط الأطر والصلاحيات تتصرف السلطة الفلسطينية وبغطاء المنظمة بديكتاتورية مطلقة، حلت السلطة المجلس التشريعي ومجلس القضاء، وتقوم بالتفرد بإصدار القوانين والأحكام. والغريب في الموضوع أن هذه القيادة لا يمكنها أن تشير إلى أي إنجاز وطني حققته لتبرر هذا الاستسلام والإصرار على المضي بالتنسيق الأمني واختلاق الخصوم في مرحلة الإبادة المتصاعد، ضد شعبنا في غزة والضفة الغربية، وتصر هذه القيادة على تعطيل أي محاولات جادة للوحدة الوطنية مدركة أن أساس نجاحها إلغاء اتفاقية أوسلو، الذي لم تنفذ إسرائيل أي من بنودها الرئيسية.

أسباب تعثر ولادة الجبهة الوطنية المتحدة؟

ولكن هنا علينا مواجهة حقيقة مؤلمة بأن السلطة استمدت قوتها أيضا، وعبر السنوات من التنظيمات الفلسطينية، ومن النخب الاقتصادية والثقافية. عززت التنظيمات الفلسطينية شرعية السلطة، من خلال الموقف الرمادي من اتفاقية أوسلو. لم يتم التصرف مع أوسلو كخط أحمر ومرفوض، بل تمت المشاركة في مؤسساتها والتعايش معها. على كل، لنفترض أنه تم اختيار الوضع الأسهل في البداية، وتمت المشاركة في السلطة وفي الانتخابات بأمل التغيير. وكان من المستغرب مشاركة حركة حماس في عملية الانتخابات، رغم معارضتها لاتفاقيات أوسلو. يبقى السؤال: لماذا استمرت الدعوة إلى الوحدة الوطنية، مع تصاعد الهجمة الاستيطانية، ومع تزايد تنازل السلطة للعدو وحدّة ابتعادها عن الجماهير، دون الاشتراط الفعلي للتخلي الكامل عن اتفاقيه أوسلو ومخرجاتها، ودون أن يتم تحديد البرنامج السياسي المشترك للوحدة الوطنية، خاصة في السنوات الأخيرة؟ في المقابل استمر رئيس السلطة بالتمسك باتفاقية أوسلو من طرف أحادي وبالتنسيق الأمني، بل في دعوة أطراف المعارضة بعجرفة وفوقية إلى الانضمام إلى برنامج السلطة بما فيها الاعتراف بإسرائيل. التنصل من الوعود والمحادثات الجادة للاتفاق على برنامج استراتيجي، يؤكد الثوابت الوطنية ويوحد القوى كضرورة لمسيرة النضال التحرري، رغم تعدد المحاولات للوصول إلى برنامج عمل وحدوي في عواصم مختلفة آخرها بكين، عمق الشرخ وجعل الدعوة للوحدة الوطنية وإصلاح المنظمة كلاما مكررا بلا مضمون جدّي. تبقى الحقيقة الساطعة أن قيادة السلطة/ المنظمة هي العائق الأساس أمام النضال الوطني الجامع.

السؤال الملح هنا، أنه رغم كل المؤتمرات والاجتماعات، لماذا لم نتمكن من إقامة جبهة وطنية متحدة تقود النضال الوطني، لتكون المعبّر الفعلي عن إرادة الشعب الفلسطيني؟ جبهة عريضة تعزز مقومات الصمود وقيم المقاومة، وتقف أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية. جبهة وطنية لا تمثل أيديولوجية أو تنظيما معينا، بل برنامج الحد الأدنى المشترك للقوى وهيئات ومكونات المجتمع كافة. يجب أن تعلن القضايا الوطنية والمصيرية من صوت فلسطيني جامع ليس من صوت أحادي لحماس أو السلطة أو الجبهة الشعبية. السلطة موجودة ليس بالإمكان إلغاؤها الآن على الأقل، لكن من حق الشعب معارضة البرامج والممارسات المضرة بالمصلحة الوطنية. والمعارضة موجودة بشكل واسع منذ إعلان أوسلو، لكنها غير موحدة وصوتها غير مسموع. لا تتعارض الجبهة الوطنية المتحدة، تنظيميا، مع المنظمة إلا في البرنامج السياسي. كانت هناك جبهة وطنية فاعلة في السبعينيات في الضفة الغربية وغزة، كما في زمن الانتفاضة الأولى، وكانت تمثل الشعب. كانت الجبهة الوطنية تصدر البيانات التي كان الشعب ينتظرها، بيانات تحدد المواقف والتحركات أو الإضرابات. الجبهة يجب أن تكون دوما موجودة إلى جانب المنظمة، حتى لو كانت المنظمة تمارس دورها بشكل جيد وفاعل.

غياب الجبهة الوطنية ينعكس سلباً على الوضع الوطني، ويؤدي إلى استقطاب فصائلي وغلبة الممارسات العشائرية على حساب القيم النضالية والمصلحة الوطنية. وجود الجبهة الوطنية كإطار جمعي يعزز الصمود ويعبئ الطاقات الوطنية ويوجه، وينسق التحركات الاحتجاجية أو التضامنية، ويخاطب العالم وفق ما يمليه واقعنا الوطني.

أما المعضلة الأخرى بالنسبة للمنظمة فهي التمثيل الدولي، ولهذا السبب يتم التعامل معها كإطار مقدس يصعب المس به في مرحلة يصعب التغيير ضمن موازين القوى. في السابق أضاعت قيادة المنظمة الفرص التاريخية لمحاسبة إسرائيل ووضعها أمام المحاكم الدولية، كما حصل مع تقرير غولدستون، أو في إهمال قرار محكمة العدل الدولية، التي أدانت جدار الفصل العنصري. لكن اليوم الوضع أفضل، فمع الإبادة المركبة وتغول العدو الصهيوني وتضاؤل وهم حل الدولة تقوم المنظمة في ممارسة دورها في الأمم المتحدة، كما لبت المنظمة الدعوة لرفع الدعوة مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية. لكن تبقى قضية استئثارها بحق التمثيل عربيا ودوليا بسبب الدعم العربي الرسمي لاستمرارها، لكن هذه المعضلة لن تدوم طويلا. لن نفقد الثقة بشعبنا، ولا يمكن للعدو وحلفائه فرض الحلول الاستسلامية علينا، لذلك تأسيس الجبهة الوطنية المتحدة أصبحت قضية ملحة! ممكن البدء من القاعدة بحيث تتم مبادرات لتأسيس لجان شعبية. تتصاعد الإبادة الإسرائيلية وتمتد بشكل وحشي إلى المخيمات في شمال الضفة وسط صمت دولي، أما التفاعل العربي وحتى بعض الفلسطيني، فهو دون مستوى الكارثة! عدو فاشي مجرم متفلت يصعّد العدوان والإبادة يريد تحقيق أحلامه الشيطانية في إسرائيل الكبرى والسيطرة على « الشرق الأوسط».

الوضع الفلسطيني يواجه الإبادة بكل أشكالها، بما في ذلك التطهير العرقي. وأخطر ما يمكن مواجهته فرض الحلول التصفوية مع مكياج «وطني» يدعي النصر وإنجاز الدولة الفلسطينية، حتى لو كانت دويلة مسخ! فهل سنواجهها كما واجهنا روابط القرى وكل مخططات التطهير العرقي والإبادة؟ نعم نحن بحاجة لتطوير أدوات ووسائل النضال وأولها توحيد الصف الوطني في جبهة وطنية متحدة.

الجبهات الوطنية: من تجارب الثورات

فيتنام

كان الفيتناميون يؤمنون بضرورة أن يكون الخط السياسي للثورة صلبا في ما يتعلق بالمبادئ، ومرنا فيما يتعلق بالتكتيك. وكانوا يؤمنون بأن الفعل العسكري ينبع من الفعل السياسي، وبأن العمل السياسي هو العامل الحاسم في انتصار الثورات. لذلك اعتبروا تعبئة الجماهير وتنظيمها وتوسيع الجيش السياسي للثورة مسألة أساسية. ولهذا الاعتبار اهتموا بإقامة جبهة وطنية لتخوض النضال العلني. وتم إنشاء الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية عام 1960 لتكون الصوت المعبر عن رفض الهيمنة الأمريكية على حكومة الجنوب. كان زعيم الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام هوا ثو – محامياً بالمهنة ولم يكن شيوعيا. ومع ذلك، كان العديد من أولئك الذين قادهم في الجبهة الوطنية للتحرير من الشيوعيين.

جنوب افريقيا

كان للجبهة الديمقراطية المتحدة (UDF) دور مهم ومؤثر في النضال ضد نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا. تأسست الجبهة عام 1983 وضمت بداية حوالي 400 منظمة مدنية وكنسية وطلابية وعمالية ونقابية ومنظمات أخرى. كان هدف الجبهة إنشاء «جنوب افريقيا موحدة يتحرر المجتمع فيها من العنصرية المؤسسية والمنهجية.» وأصبحت الجبهة الصوت العلني للنضال. وكان من أبرز وجوه الجبهة القس ديزموند توتو، الذي أصبح من أهم الشخصيات العالمية.

كاتبة فلسطينية