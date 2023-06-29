تأكيد أممي على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا

نيويورك: أكد مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

جاء ذلك في كلمة الخميس، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات السياسية والإنسانية المتعلقة بالشأن السوري.

وقال غريفيث: “تمديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهرا آخر أمر حيوي لتحسين الوضع الإنساني في سوريا”.

وذكر أنه عاد من زيارته إلى سوريا بعد إجرائه لقاءات ثنائية، مشيرا أن الشعب السوري يعاني آلاما أكبر مما كان يتخيل.

ولفت أن العمل بالتفويض الأممي حول تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود ينتهي في 10 يوليو/تموز المقبل.

وأكد أن الوضع في سوريا يتطلب تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية لمدة 12 شهرا آخر.

(الأناضول)