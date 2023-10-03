تأملات الصباح

استيقظت على بحر هادئ

ينقشع الضباب رويدا رويدا

يميط اللثام عن شاطئ آخر، قارة أخرى، وعوالم أخرى.

تبحر السفن بكسل وفتور

تنقل البضائع والناس والأسلحة

قضى رجال الليل يصيدون ويتحدثون عبر هواتفهم

كان آخرون يسبحون

زوجان ينعمان بالحب مؤقتا ويحلمان بعوالم قادمة.

وهناك إلى الجنوب، انهارت البيوت البنية بالفعل

تاهت حيوات في الظلام

دفنت تحت الأنقاض

ضحايا دعائم تنقصها الصلابة.

اهتزت الأرض هناك وهنا وما تزال ساكنة، ومنتصبة.

أصداء الرعب في مكان ما، وأصوات الغبطة المسكنة للألم في آخر.

تومض الأخبار في جميع أنحاء العالم تنقل التعازي

وعبارات الدعم.

يدور الكوكب حول قطبه المكسور.. لا أحد يعرف متى سيتصدع

مرة أخرى.

تتبع الطبيعة مجراها وسوف تأخذنا معها

إلى وجهات ومصائر غير معروفة.

كاتب عراقي