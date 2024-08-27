سياسة | دولي

تأهب جوي في أنحاء واسعة من أوكرانيا إثر إقلاع قاذفات ومسيّرات روسية

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

كييف (أوكرانيا):  أعلنت كييف أنّ قاذفات وطائرات مسيّرة روسية أقلعت فجر الثلاثاء باتجاه أوكرانيا حيث وُضعت الدفاعات الجوية في أنحاء واسعة من هذا البلد في حالة تأهب غداة هجوم جوي روسي ضخم استهدف شبكة الطاقة الأوكرانية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان نشرته قرابة الساعة الرابعة فجرا (01,00 ت غ) على تطبيق تلغرام إنّ “قاذفات من طراز Tu-95ms أقلعت من قاعدة إنجيلز الجوية (جنوب غرب روسيا). يمكن للصواريخ أن تدخل المجال الجوي الأوكراني في غضون ساعتين تقريبا”، مشيرة إلى أنّ مسيّرات روسية أقلعت بدورها باتجاه أوكرانيا.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

11 قتيلا بقصف روسي في أوكرانيا وخمسة قتلى في بيلغورود خلال 24 ساعة
25 - أغسطس - 2024
كييف: استمرار القتال العنيف في شرقي أوكرانيا وبايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة
24 - أغسطس - 2024
رئيس وزراء الهند يعتزم زيارة كييف اليوم لإجراء محادثات مع زيلينسكي
23 - أغسطس - 2024
كييف: روسيا تشن هجمات مكثفة على شرق أوكرانيا
22 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية