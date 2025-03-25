تأهل الأرجنتين رسميا لمونديال 2026

بوينس آيرس: تأهل منتخب الأرجنتين بطل العالم إلى مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك مستفيدا من تعادل أوروغواي سلبيا مع مضيفتها بوليفيا مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وأصبح المنتخب الأرجنتيني رابع المتأهلين رسميا من التصفيات بعد اليابان وإيران من آسيا، ونيوزيلندا من أوقيانوسيا.

ويتصدر منتخب الأرجنتين قمة التصفيات اللاتينية برصيد 28 نقطة قبل استضافة غريمه التقليدي البرازيل (فجر اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش) على ملعب مونومنتال دي نونيز.

وتتأهل من أمريكا الجنوبية 6 منتخبات مباشرة لكأس العالم في البطولة المقرر إقامتها بمشاركة 48 منتخبا في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويتأهل الفريق صاحب المركز السابع للمنافسة على بطاقة التأهل عبر الملحق العالمي.

وضمنت الأرجنتين أحد المقاعد الستة عندما تعادلت بوليفيا، صاحبة المركز السابع، بدون أهداف مع أوروغواي.

بهذا التعادل بقي منتخب بوليفيا في المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويبقى أقصى رصيد ممكن أن يحققه بنهاية مشواره في التصفيات (26 نقطة).

أما منتخب فنزويلا صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة، سيكون أقصى رصيد ممكن له بنهاية التصفيات 27 نقطة.

وبقي منتخب أوروغواي بهذا التعادل في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

(أ ب)