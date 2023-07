تأهل التونسية أنس جابر لنهائي بطولة ويمبلدون للعام الثاني على التوالي- (صور وفيديوهات)

لندن: بلغت التونسية أنس جابر، وصيفة العام الماضي، نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني تواليًا بتغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميًا معوضة تأخرها بمجموعة الى فوز 6-7 (5-7)، 4-6، 3-6 الخميس.

وبعد أن سقطت في نهائي العام الماضي أمام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا، ستكون جابر المصنفة سادسة عالميًا أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها عندما تواجه في النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا السبت.

وحرَمت جابر سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي من إنجازين مهمين، الاول بلوغ نهائي ويمبلدون للمرة الاولى في مسيرتها والثاني اعتلاءها صدارة التصنيف العالمي على حساب البولندية ايغا شفيونتيك، إذ إن فوزها على التونسية كان كفيلا لتحقيق ذلك.

وقالت جابر بعد الفوز “شكرًا للجماهير التي أبقتني في المباراة. كان من الصعب تلقي إرسالاتها وكراتها القوية، لذا شكرًا على الدعم حتى أخر لحظة وايمانكم بيّ”.

واضافت ردًا على كيفية تعاملها مع الضغط “أعمل كثيرًا مع المعالجة النفسية. يساعد ذلك كثيرًا. أنا فخورة بنفسي لان أنس القديمة كانت لتخسر المباراة اليوم، ولكن انا فخورة أني قاتلت حتى الرمق الاخير”.

وتلتقي جابر التي ثأرت لخسارتها من ريباكينا في نصف النهائي، تاليًا فوندروشوفا التي أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تبلغ نهائي ويمبلدون منذ 60 عامًا، والأولى في العصر الحديث للعبة الذي بدأ في 1968، بفوزها على الاوكرانية ايلينا سفيتولينا.

علّقت جابر “ماركيتا لاعبة جيدة وخسرتُ مرتين ضدها هذا العام (إنديان ويلز وأستراليا المفتوحة). لذا أسعى للثأر مرة جديدة، يبدو أن الامر يفلح هذا العام”.

وهذا النهائي الكبير الثالث لجابر (28 عامًا) بعد أن حلّت وصيفة أيضًا العام الماضي في الولايات المتحدة المفتوحة لشفيونتيك.

وعلى غرار مباراة ربع النهائي ضد ريباكينا والدور الثالث ضد الكندية بيانكا أندرييسكو، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة 2019، عوّضت جابر تأخرها بمجموعة الى فوز.

وبعد أن غابت عن نسخة العام الماضي بسبب حظر اللاعبين الروس والبيلاروس إثر الحرب على أوكرانيا، عادلت سابالينكا أفضل نتيجة لها على العشب اللندني التي حققتها العام قبل الماضي بوصولها الى المربع الذهبي.

وخاضت نصف نهائي بطولة كبرى للمرة السادسة في مسيرتها، علمًا أنها نجحت مرة واحدة في بلوغ النهائي عندما حققت لقب أستراليا المفتوحة مطلع العام.

وقلّصت جابر، الملقبة بـ”وزيرة السعادة” في بلادها، تفوق سابالينكا عليها في المواجهات المباشرة الى 2-3، علمًا ان التونسية سقطت في ربع نهائي ويمبلدون 2021 أمام سابالينكا في ربع النهائي.

وعلّقت عمّا تعلّمته من العام الماضي “أن أحوّل الطاقة السلبية الى ايجابية والغضب من المجموعة الاولى لأبقى مركزة. يمكن ان ترسل اي لحظة وتوجه كرات قوية، لذا تعلمت كيف أستمر على أمل الفوز بهذه المباراة” قبل أن تضيف مبتسمة “وبهذه البطولة”.

(أ ف ب)

