تأهل دينامو زغرب وسلوفان براتيسلافا وريد ستار وليل لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا

باكو: تأهلت أندية دينامو زغرب الكرواتي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي وريد ستار الصربي وليل الفرنسي لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب دينامو زغرب 2 / صفر على مضيف كارباج أجدام الأذربيجاني، الأربعاء، في إياب الدور المؤهل لمرحلة الدوري في المسابقة القارية.

وافتتح ماركو بياتسا التسجيل لدينامو زغرب في الدقيقة 32، ثم جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، وأحرزه ماتيوس سيلفا، لاعب كارباج أجدام، بالخطأ في مرماه في الدقيقة .53

ولعب الفريق الأذربيجاني بعشرة لاعبين في نهاية اللقاء، عقب نيل كيفن ميدينا بطاقة حمراء في الدقيقة 88، لحصوله على الإنذار الثاني.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين بالعاصمة الكرواتية زغرب الأسبوع الماضي انتهت بفوز دينامو زغرب 3 / صفر، ليأتي تأهله لمرحلة الدوري عن جدارة، بفوزه 5 / صفر في إجمالي لقائي الذهاب والإياب.

وفاز سلوفان براتيسلافا 3 / 2 على ضيفه ميتييلاند الدنماركي، ليصعد لمرحلة الدوري، عقب تعادله 1 / 1 على ملعب منافسه ذهابا.

وحقق ريد ستار فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه بودو جليمت النرويجي، ليعوض الفريق الصربي خسارته 1 / 2 في لقاء الذهاب على ملعب منافسه، ويتغلب عليه 3 / 2 في مجموع المباراتين.

وواصل ليل مسيرته في البطولة، رغم خسارته 1 / 2 أمام مضيفه سلافيا براغ التشيكي، حيث استفاد الفريق الفرنسي من فوزه 2 / صفر على منافسه في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعبه، ليصعد لمرحلة الدوري.

(د ب أ)