تأهل روما وألكمار وسوسييداد لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

عواصم أوروبية: صعدت فرق روما الإيطالي وألكمار الهولندي وستيوا بوخارست الروماني لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحقق روما فوزا ثمينا بنتيجة 3 / 2 على ضيفه بورتو البرتغالي، اليوم الخميس، بالملعب الأولمبي للعاصمة الإيطالية، في إياب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي في البرتغال، انتهت بالتعادل 1 / 1، ليحجز روما مقعده في دور الـ16 بالبطولة، بفوزه 4 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبادر الإسباني الشاب صامويل أوموروديون بالتسجيل لمصلحة بورتو في الدقيقة 27، لكن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ردّ بهدفين لمصلحة روما في الدقيقتين 35 و39 على الترتيب.

وتضاعفت معاناة بورتو في المباراة خلال الشوط الثاني، بعدما اضطر إلى العب بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعبه الكندي ستيفن إيوستاكيو في الدقيقة 51.

واستغل روما النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف نيكولو بيسيلي الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 83. وجاء الهدف الثاني لبورتو عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الهولندي ديفين رينش، لاعب الفريق المضيف، هدفا بالخطأ في مرمى ناديه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كما تأهل ريال سوسييداد الإسباني لدور الـ16 أيضا إثر فوزه الكاسح 5 / 2 على ضيفه ميتييلاند الدنماركي، علما بأن الفريق الباسكي انتصر على ملعب منافسه 2 / 1 في لقاء الذهاب، ليفوز 7 / 3 في مجموع المباراتين.

وحقق فيكتوريا بلزن التشيكي فوزا كبيرا بنتيجة 3 / صفر على ضيفه فرينكفاروش المجري، ليتمكن من تعويض خسارته صفر / 1 ذهابا أمام خصمه، ويبلغ دور الـ16.

ولحق بودو غليمت النرويجي بركب المتأهلين للدور ذاته، عقب فوزه المثير 5 / 2 على ضيفه تفينتي آنشخيده الهولندي.

وكان الوقت الأصلي انتهى بفوز بودو غليمت 3 / 2، ليتعادل الفريقان في 4 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، عقب انتهاء لقاء الذهاب بفوز تفينتي آنشخيده 2 / 1، ويحتكما بعد ذلك للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، حسم بودو غليمت التأهل لمصلحته، بعدما أحرز خلاله هدفين آخرين، ليواصل مغامرته في البطولة.

(د ب أ)