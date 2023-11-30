تأهل فيورنتينا وأستون فيلا وباوك للأدوار الإقصائية بدوري المؤتمر الأوروبي

برلين: ضمن فيورنتينا الإيطالي، بلوغ دور الستة عشر ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على جينك البلجيكي 2 1/، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة والتي شهدت أيضا تعادل فرينكفاروش المجري وتشوكاريتشكي الصربي 1/1.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق أربع نقاط عن فيرنكفاروش صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد جينك عند ست نقاط في المركز الثالث، ويتذيل تشوكاريتشكي الترتيب برصيد أربع نقاط.

وفي المجموعة الخامسة، فاز أستون فيلا على ضيفه ليجيا وارسو البولندي 1/2.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن التأهل للدور المقبل، بفارق ثلاث نقاط عن ليجيا وارسو.

وضمن باوك اليوناني مقعده في دور الستة عشر من المسابقة، عقب فوزه على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 1/2.

ورفع باوك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن فرانكفورت صاحب المركز الثاني.

واختلطت أوراق المجموعة الثامنة، بعدما حقق نوردشيلاند الدنماركي فوزا ساحقا على ضيفه فناربخشة التركي 6 1/، فيما فاز لودوجوريتس البلغاري على سبارتاك ترنافا السلوفاكي 1/2.

ورفع نوردشيلاند رصيده إلى عشر نقاط في المركز الأول، بفارق نقطة عن لودوجوريتس المتفوق في المركز الثاني على فناربخشة صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتذيل سبارتاك ترنافا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

(د ب أ)