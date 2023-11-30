رياضة | كرة قدم عالمية

تأهل فيورنتينا وأستون فيلا وباوك للأدوار الإقصائية بدوري المؤتمر الأوروبي

30 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
0

برلين:  ضمن فيورنتينا الإيطالي، بلوغ دور الستة عشر ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على جينك البلجيكي 2 1/، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة والتي شهدت أيضا تعادل فرينكفاروش المجري وتشوكاريتشكي الصربي 1/1.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق أربع نقاط عن فيرنكفاروش صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد جينك عند ست نقاط في المركز الثالث، ويتذيل تشوكاريتشكي الترتيب برصيد أربع نقاط.

وفي المجموعة الخامسة، فاز أستون فيلا على ضيفه ليجيا وارسو البولندي 1/2.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن التأهل للدور المقبل، بفارق ثلاث نقاط عن ليجيا وارسو.

وضمن باوك اليوناني مقعده في دور الستة عشر من المسابقة، عقب فوزه على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 1/2.

ورفع باوك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن فرانكفورت صاحب المركز الثاني.

واختلطت أوراق المجموعة الثامنة، بعدما حقق نوردشيلاند الدنماركي فوزا ساحقا على ضيفه فناربخشة التركي 6 1/، فيما فاز لودوجوريتس البلغاري على سبارتاك ترنافا السلوفاكي 1/2.

ورفع نوردشيلاند رصيده إلى عشر نقاط في المركز الأول، بفارق نقطة عن لودوجوريتس المتفوق في المركز الثاني على فناربخشة صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما يتذيل سبارتاك ترنافا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

راشفورد بعد تسجيله ثنائية لأستون فيلا : لم أصل إلى أفضل مستوياتي بعد
30 - مارس - 2025
أستون فيلا يتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا
12 - مارس - 2025
أستون فيلا يثأر من توتنهام بثنائية ويصعد لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنكليزي
9 - فبراير - 2025
ويست هام يونايتد يفرض التعادل على أستون فيلا في الدوري الإنكليزي
26 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية