تأييد حبس نسرين طافش 3 سنوات لهذا السبب!

“القدس العربي”: أيدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه في القضية رقم 1636 لسنة 2023، ورفضت المحكمة المعارضة المقدمة من النجمة السورية على الحكم الأصلي الصادر غيابياً، وبات تنفيذ الحكم ملزماً لنسرين طافش حتى لو تقدمت بدعوى لنقض الحكم.

وجاء منطوق الحكم، بقبول المعارضة المقدمة من نسرين طافش شكلًا، وفي موضوع الطعن بالتزوير برفضه لصحة الاستكتاب وتغريم الطاعنة مبلغ 4 آلاف جنيه.

وقضت المحكمة برفض معارضة المتهمة، وتأييد الحكم المعارض فيه بحبس الفنانة نسرين طافش ثلاث سنوات مع الشغل وتحميلها المصاريف القضائية.

وشهدت الجلسة الماضية غياب الفنانة نسرين طافش عن حضور جلسة استلام تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، والذي كشف مفاجأة بعدما جاء تقرير الطب الشرعي مخالفاً لكل التوقعات، حيث أثبت فحص خط نسرين طافش أنها صاحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، ولكن بنفس الوقت أكد التقرير أن البيانات الخاصة بالشيك كتبت بواسطة شخص آخر، ويصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين.

وحسب التقرير المقدم من خبراء التزييف بمصلحة الطب الشرعي، تبين أنه بمضاهاة خط بيانات صلب الشيك، على خط الطاعنة نسرين يوسف طافش بورقة المضاهاة وجدنا أنهما يختلفان وذلك من حيث الأسلوب الكتابي العام وكذا المميزات والخصائص الخطية، مما سبق نشير إلى أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر أيا من بيانات طلب الشيك، وإنما حررت بيد شخص آخر غيرها.

وعقدت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، يوم الإثنين 6 نوفمبر، جلسة خاصة لاستكتاب الفنانة نسرين طافش بعد استدعائها رسمياً للمثول أمام هيئة المحكمة، ضمن إجراءات الطعن على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بتهمة تحرير شيك بدون رصيد، في القضية رقم 1636لسنة 2023، والصادر بحقها حكماً غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكاً لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة – فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.