تأييد حكم بالسجن لناشط مغربي دين “بالتشهير” ضد السعودية بسبب حرب غزة

الرباط: أيد القضاء المغربي أمام الاستئناف الثلاثاء حكما بالسجن عاما واحدا لناشط في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة لإدانته “بالتشهير”، بسبب تدوينات على فيسبوك حول الحرب في غزة اعتبرت مسيئة للسعودية، وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي محمد النويني إن محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة في ضواحي الدار البيضاء قضت بتأييد الحكم الابتدائي في حق الناشط محمد البوستاتي “بالسجن عاما نافذا”.

والبوستاتي موقوف منذ أواخر شباط/فبراير في قضية استندت الى شكوى من إدارة المباحث السعودية “بخصوص تدوينات اعتبرتها مسيئة لمؤسسات ورموز سعودية”، بحسب ما أوضح دفاعه في وقت سابق من دون إعطاء تفاصيل عن مضامينها.

واعتبر النويني أن الحكم أمام الاستئناف “مجانب للصواب”، مضيفا “كنا نأمل أن يصحح القرار الابتدائي، لكنه أيده للأسف”.

وأضاف أن التدوينات موضوع المحاكمة “تنتقد قضايا عامة ولا تسيء إلى الأشخاص أو المؤسسات”.

لكن المحكمة اعتبرت أن التدوينات موضوع الملاحقة تنطوي على “تشهير”.

ومطلع آذار/مارس دين عضو آخر في جماعة العدل والإحسان بالسجن عامين في قضية مشابهة، على خلفية تدوينات على فيسبوك “تشيد” بهجوم طعن وقع في إسرائيل مطلع العام.

واعتبرت جماعة العدل والإحسان، ذات التوجه الصوفي، كلا المحاكمتين استهدافا لها.

وتعد الجماعة من أبرز المنظمات المعارضة في المغرب، ومن بين الأكثر تأييدا لحركة حماس الفلسطينية. وهي محظورة رسميا لكن أنشطتها مقبولة عمليا.

(أ ف ب)