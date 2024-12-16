تأييد مصري أردني لعملية انتقالية سياسية “جامعة” في سوريا 

عمان: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، تأييدهما لعملية انتقالية سلمية سياسية “جامعة” في سوريا، وذلك بعد أسبوع من الإطاحة بنظام بشار الأسد.

جاء ذلك خلال اجتماع في القاهرة جمع الرئيس السيسي والملك عبد الله، الذي أجرى زيارة قصيرة لمصر، الإثنين، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر الديوان الملكي أن الجانبين أكدا “ضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، واحترامهما لخيارات الأشقاء السوريين”.

كما شددا على “تأييدهما لعملية انتقالية سلمية سياسية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وتلبي طموحات الشعب السوري وتضمن حقوقه”.

كذلك أكد ملك الأردن والرئيس المصري “أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود الداعمة للتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم”.

وعلى صعيد تطورات قطاع غزة الفلسطيني، دعا الجانبان إلى “تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، وحماية المدنيين”.

وطالب عاهل الأردن “الدول الفاعلة والمنظمات الإغاثية الدولية لتكثيف جهودها لتعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع”، وفق البيان.

وأعاد الرئيس السيسي والملك عبد الله تأكيد موقف مصر والأردن “الرافض” لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وحذر ملك الأردن من خطورة الإجراءات الأحادية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

ودعا إلى “تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

كما تناولت مباحثات ملك الأردن والرئيس المصري الأوضاع في لبنان، وأكدا “ضرورة ضمان نجاح وقف إطلاق النار”.

(الأناضول)