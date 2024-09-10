«تاريخ الجزائريين في بيت المقدس وفلسطين»: كتاب جديد يكشف وحدة المصير بين الشعبين ماضيا وحاضرا ومستقبلا

الجزائر ـ «القدس العربي»: صدر قبل أيام، كتاب «تاريخ الجزائريين في بيت المقدس وفلسطين» للباحث المقدسي إبراهيم باجس عبد المجيد، في 270 صفحة من الحجم المتوسط، معتمدا على عشرات المراجع من كتب وأبحاث ومصادر شفوية، إضافة إلى الصور والسجلات والوثائق المملوكية والعثمانية وغيرها.

يؤرِّخ الكتاب لشعبين وبلدين: شعب الجزائر وشعب فلسطين معا، حيث امتزجت فيه دماء الشعبين على ثرى فلسطين الطاهر، كما امتزجت فيه ثقافة البلدين وعاداتهم الاجتماعية، بتأثير من الوجود الجزائري في فلسطين الحبيبة.

ويكشف الكتاب هجرة الجزائريين إلى فلسطين، وجهاد الجزائريين في فلسطين، وقرى الجزائريين في فلسطين، إضافة الى أوقاف الجزائريين في فلسطين. كما يعرج على أعلام الجزائر في فلسطين، والحياة الاجتماعية للجزائريين في فلسطين، كذلك المهن التي مارسوها هناك، كما يتناول إسهام الفلسطينيين في الحركة الوطنية الجزائرية، ومواقف الأحزاب والجمعيات الجزائرية من القضية الفلسطينية.

ويتطرق هذا الانجاز إلى موضوعات عدّة لم يُسبق أن طُرحت من قبل؛ حيث نقرأ فيه حديثا مفصَّلا عن موجات هجرة الجزائريين المتتابعة إلى فلسطين منذ الحروب الصليبية إلى العصر الحديث، ودوافع تلك الهجرات وأسبابها، فيذكر من تلك الأسباب: الجهاد في سبيل الله لتحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى من الاحتلال الصليبي، ومنها شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى وزيارته، أو المجاورة في بيت المقدس، أو الهجرة لطلب العلم أو نشره في بيت المقدس، أو الفرار من الاستعمار الفرنسي، إلى غير ذلك من الأسباب.

ثم يذكر المؤلف في بحث خاص الوظائف التي تولاها الجزائريون في بيت المقدس وفلسطين.

وفي بحث مطوَّل تحت عنوان «جهاد الجزائريين في فلسطين» يذكر إسهامهم في ذلك، منذ مشاركتهم في تحرير بيت المقدس مع صلاح الدين الأيوبي، حتى مشاركتهم في الثورات الفلسطينية المتعاقبة في 1927 و1936-1939 و1948 وما بعدها، ومقارعتهم الاستعمار البريطاني والعصابات الصهيونية، بل وإسهامهم في تأسيس بعض الفصائل الفلسطينية، التي كانت النواة الأولى لتأسيس العمل الفدائي الفلسطيني، ويذكر أعلاما بارزين كان لهم إسهام كبير وأياد بيضاء، بل دماء زكية، في ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن كتاب «تاريخ الجزائريين في بيت المقدس وفلسطين» سيتوفّر في معرض عمّان الدولي للكتاب في الشهر المقبل، وفي معرض الجزائر الدولي للكتاب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أيضا.