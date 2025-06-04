تامر حسني يتعرض ونجله آدم لأزمة صحية ويوجّه رسالة إلى جمهوره- (صورة)

“القدس العربي”: نشر الفنان المصري تامر حسني عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابه الخاص في “إنستغرام” رسالة شكر إلى جمهوره، بعد الدعم الكبير الذي تلقاه منهم إثر تعرضه هو ونجله آدم أخيراً لوعكة صحية، مؤكداً تقديره العميق لمشاعر المحبّة والاهتمام التي غمره بها الجمهور في الفترة الصعبة التي مرّ بها.

وحرص تامر في رسالته على طمأنة جمهوره ومتابعيه بعد تعرّضه هو ونجله آدم لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، قائلاً: “شكراً لكل الناس اللي دعوا لابني وحاولوا يتطمّنوا عليه، جزاكم الله كل الخير والستر والصحة أنتم وحبايبكم، ألف شكر يا أغلى الناس، ودائماً الحمد لله”.

وكان تامر قد كشف عن تفاصيل حالته الصحية، قائلاً: “مكنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي، بس بما أن كتير منكم عرفوا، فأنا دخلت المستشفى قبل سفري بسبب تعب شديد جداً، وبعد أسبوع ابني آدم دخل المستشفى برضه بتعب كبير”.

وكانت الفنانة بسمة بوسيل قد نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها في “إنستغرام” صورة لطفلها آدم، ظهر فيها مستلقياً على سرير في المستشفى، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وتفاعل جمهور تامر حسني ومحبّوه مع الصورة، معبّرين عن تمنياتهم له ولابنه بالصحة والسلامة، ومؤكدين دعمهم الدائم له في كل الظروف.