تامر حسني يحرج عريسا في حفل زفافه ويعتذر للعروس- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه في “إنستغرام” فيديو كوميدياً خلال إحيائه حفل زفاف أحد أصدقائه المقربين، ظهر فيه وهو يمازح العريس بطلب الغناء معه.

وبدا صوت العريس لا يصلح للغناء، ما دفع تامر لممازحته وسط ضحكات الحضور، والتعليق على الفيديو بالقول: “لازم تكملوا الفيديو للآخر، حبيبي وعِشرة العمر هاني باشا العريس الجميل وعروسته القمر… بعتذرلك يا عروسة إني خليته يغني كنت متخيله إنسان زيينا متخيلتش عمري أبداً إن صاحب عمري يطلع إلين فضائي (كائن فضائي) بالنسبة للي عملته فيه في الآخر معلش كنت جاي من الچيم وفي تمرينه معملتهاش فعملتها بالعريس، حبيبي يا هاني يا أغلى هاني ربنا يكرمك أنت ومراتك ويسعدكم، وعقبال الجميع“.