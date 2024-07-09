تامر حسني يظهر بإطلالة غريبة ويثير الجدل بين متابعيه- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

نشر الفنان تامر حسني من خلال حسابه الخاص في”إنستغرام” صورة ظهر فيها بإطلالة غريبة وجديدة، حيث بدا حليق الرأس وبجسم يشبه لاعبي كمال الأجسام، وهو ما دفع عدداً من متابعيه لتشبيهه بنجم رياضة كمال الأجسام المصري العالمي بيغ رامي، بطل العالم في اللعبة.

كما أثار ظهور تامر بهذه الإطلالة وتعليقه عليها بأنه يحضّر لعمل فني جديد، الجدل بين متابعيه حول طبيعة العمل الذي سيقدّمه لهم.

علّق تامر على الصورة قائلا: “يا صباح الفل على الكل بصوّر لكم حاجة جديدة دلوقتي بس مش جامدين جامدين”، لكن الغريب في الأمر أن تامر أغلق خاصية التعليق على الصورة بعد انتقادات الجمهور له وحذف كل التعليقات.

وكان تامر حسني قد طرح في الأيام الماضية أغنية “جامدين جامدين”، تزامناً مع موسم الصيف، وروّج لها من خلال نشره مقطعاً موسيقيّاً من الأغنية عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، مع التعليق: “جامدين جامدين”، في كل منصات السوشيال ميديا، وتصدّرت الأغنية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من نشرها.

وتداول العديد من جمهور تامر حسني ومتابعيه بعض الفيديوهات التي توثّق تفاعلهم مع أغنيته الجديدة، لتصبح بذلك واحدة من أنجح أغاني الصيف التي طرحها تامر في الفترة الأخيرة.