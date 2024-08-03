تامر حسني يعلّق ساخراً على وجود شبيه له في جمهور حفله

“القدس العربي”: نشر الفنان تامر حسني عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” مقاطع مصوّرة مختلفة لجمهور حفله في “مهرجان العلمين 2024″، وكان على رأسهم معجب يشبهه لناحية الشعر ولون البشرة.

وعلّق تامر على الشبه الكبير بينه وبين المعجب به ساخراً: “منا واقف بغنّي تحت أهوه… كنت فاكر إن أنا على المسرح”.

وقد عبّر تامر عن سعادته بنجاح حفله في العلمين الجديدة، والذي شهد دخوله باستعراضات لافتة للأنظار.

شبيه تامر حسني ول*ع الدنيا في العلمين .. شوف النجم عمل معاه ايه pic.twitter.com/1fMd5jS3Qw — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) August 1, 2024

ونشر تامر حسني فيديو يتضمن استعراضات بالطائرات قبل دخوله الحفل معلّقاً بالقول: “شكراً لبلدي مصر أم الدنيا، شكراً لجميع المسؤولين عن تقديمي لأول مرة بعرض الطائرات الخاص، بدخولي الحفل كحدث هو الأول من نوعه بيحصل من فنان، تقديركم لي بهذا الشكل الرائع حقيقي فخور بيه كل الفخر”، بحسب مجلة لها.