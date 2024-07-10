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تامر حسني يكشف سبب إطلالته الجديدة- (صورة)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

كشف الفنان تامر حسني، السبب الذي دعاه للظهور حليق الرأس في إطلالته الأخيرة التي نشرها عبر حسابه في موقع “إنستغرام”.

وعاد تامر ونشر صورة جديدة جمعته مع عدد من أصدقائه وبدوا فيها جميعاً حليقي الرأس، وعلّق عليها بالقول: “بأسّس أول رابطة لمحبي القُرع، عاش القُرع، مين جاي معانا؟”.

ونالت صورة تامر حسني باللوك الجديد إعجاب متابعيه، ومنهم الفنان محمد ثروت، الذي عبّر عن رغبته في الانضمام الى هذه الرابطة.

وعلّقت الفنانة هنا الزاهد على إطلالة تامر، مؤكدةً أنه أضاع إطلالة فيلمهما الجديد “ري ستارت” وأن المخرجة سارة وفيق غاضبة منه، حيث كتبت: “راكور الفيلم الأستاذة المخرجة هتشد ف شعرها”.

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