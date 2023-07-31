تامر حسني يوجه رسالة لبسمة بوسيل والأخيرة ترد

“القدس العربي”: شارك الفنان المصري تامر حسني منشورا جديدا، قال فيه إنه لا يربط أعماله الغنائية بحياته الشخصية، مشددا على أنه يكن كل الاحترام والتقدير لطليقته ووالدة أطفاله الفنانة بسمة بوسيل.

وجاء في منشور على إنستغرام: “ملاحظ إن في بعض التعليقات كل ما أنزل موضوع أغنية أو هزار معاكم، بعض الناس بيربطوه بحياتي الشخصية، دة غلط يا جماعة، أولًا مش أنا اللي ممكن أعمل كدة”.

وأضاف: “رغم الظروف الحالية.. ما زلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيا ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة جدًا دلوقتي ولو طلبت عنيا مش هتأخر”.

وتابع: “تاني حاجة أنا بحب أهزر معاكم دايمًا من يوم طلوعي لو في أغنية أو نكتة حلوة أو إفيه حضر في دماغي أنا على طبيعتي معاكم”.

وأكمل : “ثالث حاجة الفنان الحقيقي اللي بيعبر عن مشاعر كل الناس في كل حالاتهم، يعني أنا بفرح لما بلاقي أغانيا بتغنوها وإحساسها واصلكم، لأني بتعب عشان أكتب الكلام اللي نفسكم تقولوه إنتوا”.

واختتم تامر حسني رسالته مازحًا: “ده لسة في أغاني توجع أوي نازلة قريب إن شاء الله.. كده مش هنزلها”.

من جانبها ردت بسمة بوسيل قائلة: “يا تيمو إنت كمان عندي زي ما أنا عندك، ربنا يوفقك في شغلك دايما”.