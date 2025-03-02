تامر حسني يوجه نصيحة للشباب في أول يوم من رمضان- (تدوينة)

“القدس العربي”: نشر الفنان المصري تامر حسني عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل منشوراً وجّه من خلاله نصيحة للشباب، مع بداية شهر رمضان المبارك، يحثهم فيها على البدء من جديد، والعمل على تحقيق حلمهم، مع النظر للمستقبل حتى يصلوا لما يريدون.

وجاء في المنشور: “بروحانيات شهر رمضان الكريم زي ما متعودين إني بحاول من واقع الدنيا ومشواري الشخصي أي شيء بتعلمه لازم أوصلهلكم بعيدًا عن الفن تمامًا.. عمركم شفتوا حد عايز يطلع خطوة قدام وباصص وراه أكيد مش هيعرف، طب هل فيه حد ممكن يبدأ جزء جديد في كتاب حياته، وليكن الجزء الثاني وهو قاعد لسه بيقرأ الجزء الأولاني أكيد لا، طب يعمل إيه؟”.

وأضاف: “أقولك أنا.. يقلب الصفحة بس كده، ويركز في حاضره لأن اللي فات مش هيعرف يغير فيه حاجة فليه بيضيع وقت مع اللي فات طب الحاضر أولى إنسى اللي فات يا صاحبي وأقلب الصفحة، يلا وابدأ حالًا محدش هينفعك والعمر بيجري، يلا أقلب الصفحة وأقلبها بجد مش أي كلام يعني بجد تنسى كل اللي تعبك زمان وكل ما تحبط افتكر إنك مادام صحيت ليوم جديد ولسة عايش ماموتّش، أعرف إن لسة ربنا عايز منك حاجات يعني ليك لازمة كبيرة جدًا يلا قوم دور عليها وأقلب الصفحة وابدأ بصفحة جديدة جميلة زيك”.

تابع تامر حسني: “والله والله ده كلام حقيقي من واقع الحياة، ومن واقع تجربة أي حد حلم وقدر يحقق أحلامه، ‏‎مادام صحيت أنت ليك لازمة قوم يلا أقلب الصفحة”.