تامر صيام: نحلم بإنجاز تاريخي لفلسطين في كأس أمم آسيا

برلين: يحلم تامر صيام مهاجم منتخب فلسطين بإنجاز تاريخي لبلاده عندما يلاقي هونغ كونغ غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

قال صيام في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي “أتمنى أن يكون الفوز من نصيبنا لنحقق إنجازا تاريخيا للكرة الفلسطينية بالتأهل للدور الثاني لكأس آسيا لأول مرة”.

وحذر المهاجم الفلسطيني “ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب هونغ كونغ”، مشيرا إلى أن الفريق قدم أداء جيدا أمام الإمارات في الجولة الماضية ولكنه اكتفى بالتعادل.

وأكد تامر صيام أيضا على أهمية الدعم الجماهيري، قائلا “وجود جماهيرنا في المدرجات يحفزنا على تحقيق الأفضل وأشكرهم على مساندة منتخب فلسطين بكل قوة منذ المباراة الأولى”.

يذكر أن منتخب إيران يتصدر المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط بعد فوزين على فلسطين 4 / 1 وهونغ كونغ 1 / صفر ليضمن تأهله للدور الثاني.

وفي المركز الثاني يحل منتخب الإمارات برصيد أربع نقاط ثم منتخب فلسطين نقطة واحدة وهونغ كونغ بلا رصيد.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

(د ب أ)