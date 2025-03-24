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تايغر وودز يؤكد أنه على علاقة عاطفية بطليقة دونالد ترامب الابن

24 - مارس - 2025

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لوس أنجليس: أكد لاعب الغولف تايغر وودز عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأحد أنه على علاقة مع فانيسا ترامب، الزوجة السابقة لنجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المولع برياضة الغولف.

وكشف وودز، المعروف عادة بتفاديه التطرق إلى حياته الخاصة، في منشور غير اعتيادي عبر منصة إكس، أنه على علاقة مع فانيسا ترامب، الزوجة السابقة لدونالد ترامب الابن.

وكتب وودز البالغ 49 عاما: “الحب في الأجواء، والحياة أفضل معكِ بجانبي”، مرفقا منشوره بصورتين له مع فانيسا ترامب.

ويأتي هذا المنشور ليؤكد شائعات تروجها الصحف الشعبية منذ أسابيع.

نشرت فانيسا ترامب (47 عاما) التي انفصلت عن دونالد ترامب الابن في عام 2018 بعد زواج دام 13 عاما، صورة لها مع تايغر وودز على إنستغرام، مؤكدة أيضا علاقتها بنجم الغولف.

ويتعارض هذا الإعلان الصادر عن تايغر وودز الذي كرّمه دونالد ترامب في عام 2019 وكان حاضرا في البيت الأبيض في شباط/ فبراير الماضي لحضور حفل استقبال، مع الأسلوب الاعتيادي للاعب الغولف الذي أطلق على يخته اسم “برايفاسي” (الخصوصية).

وكانت تفاصيل الحياة الخاصة للاعب الغولف قد ظهرت للعامة بعد الكشف في عام 2009 عن خياناته المتعددة التي تسببت بفضيحة مدوية شكلت مادة دسمة لصحافة المشاهير.

وانفصل بعد ذلك عن زوجته عارضة الأزياء السويدية إيلين نورديغرين التي أنجبت منه ولدين.

(أ ف ب)

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