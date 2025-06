تايغر وودز يؤكد أنه على علاقة عاطفية بطليقة دونالد ترامب الابن

لوس أنجليس: أكد لاعب الغولف تايغر وودز عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأحد أنه على علاقة مع فانيسا ترامب، الزوجة السابقة لنجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المولع برياضة الغولف.

وكشف وودز، المعروف عادة بتفاديه التطرق إلى حياته الخاصة، في منشور غير اعتيادي عبر منصة إكس، أنه على علاقة مع فانيسا ترامب، الزوجة السابقة لدونالد ترامب الابن.

وكتب وودز البالغ 49 عاما: “الحب في الأجواء، والحياة أفضل معكِ بجانبي”، مرفقا منشوره بصورتين له مع فانيسا ترامب.

ويأتي هذا المنشور ليؤكد شائعات تروجها الصحف الشعبية منذ أسابيع.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI

— Tiger Woods (@TigerWoods) March 23, 2025