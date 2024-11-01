سياسة | دولي

تايلاند تطلب من إسرائيل عدم السماح للعمال بدخول المناطق العسكرية المغلقة بعد مقتل 4 من رعاياها هناك

1 - نوفمبر - 2024

تُظهِر هذه الصورة الملتقطة من مرجعيون أعمدة الدخان من موقع هجوم صاروخي من لبنان على بلدة المطلة، في 31 أكتوبر 2024. ا ف ب

بانكوك: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، نيكورنديج بالانكورا، اليوم الجمعة، إن صاحب العمل المسؤول عن عمال من تايلاند قتلوا أو أصيبوا في إسرائيل كان قد تلقّى تصاريح من الجيش الإسرائيلي لإحضار العمال إلى المنطقة لنحو ساعة أو ساعتين.

وقُتل رب العمل نفسه.

وأضاف المتحدث أن العامل الذي أصيب يرقد في حالة خطرة، ويعالج في أحد مستشفيات حيفا، وأن السفارة التايلاندية تواصلت بالفعل مع أسر القتلى.

وأسفرت الصواريخ التي أطلقت من لبنان على إسرائيل، أمس، الخميس، عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة عمال تايلانديين، في أكثر هجوم دموية من نوعه منذ بدأت القوات الإسرائيلية توغلها في جنوب لبنان، أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أن بلدة المطلة محاطة بلبنان من ثلاثة جوانب، وتكبّدت أضرارًا واسعة من الصواريخ. وجرى إجلاء سكان البلدة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويوجد بها مسؤولو الأمن وعمال الزراعة فقط.

وقال نيكورنديج إن تايلاند دعت إسرائيل إلى عدم منح التصاريح للعمال التايلانديين لدخول المناطق العسكرية المغلقة من الآن فصاعدًا للحيلولة دون تكرار هذه الخسائر.

وأضاف: “تؤكد تايلاند دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى التوقف الفوري عن أي أعمال انتقامية لمنع إطالة الوضع وتفاقمه، ولاستعادة السلام والاستقرار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط”.

(أ ب)

