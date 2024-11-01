تايلاند تطلب من إسرائيل عدم السماح للعمال بدخول المناطق العسكرية المغلقة بعد مقتل 4 من رعاياها هناك

تُظهِر هذه الصورة الملتقطة من مرجعيون أعمدة الدخان من موقع هجوم صاروخي من لبنان على بلدة المطلة، في 31 أكتوبر 2024. ا ف ب

بانكوك: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، نيكورنديج بالانكورا، اليوم الجمعة، إن صاحب العمل المسؤول عن عمال من تايلاند قتلوا أو أصيبوا في إسرائيل كان قد تلقّى تصاريح من الجيش الإسرائيلي لإحضار العمال إلى المنطقة لنحو ساعة أو ساعتين.

وقُتل رب العمل نفسه.

وأضاف المتحدث أن العامل الذي أصيب يرقد في حالة خطرة، ويعالج في أحد مستشفيات حيفا، وأن السفارة التايلاندية تواصلت بالفعل مع أسر القتلى.

وأسفرت الصواريخ التي أطلقت من لبنان على إسرائيل، أمس، الخميس، عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة عمال تايلانديين، في أكثر هجوم دموية من نوعه منذ بدأت القوات الإسرائيلية توغلها في جنوب لبنان، أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

🚨🇮🇱 A foreign worker among those killed or critically injured in Hezbollah terror attack in the Metula area. He has been taken to a Hospital in Haifa for emergency treatment. pic.twitter.com/dhp2U21IDc — Terror Alarm (@Terror_Alarm) October 31, 2024

يشار إلى أن بلدة المطلة محاطة بلبنان من ثلاثة جوانب، وتكبّدت أضرارًا واسعة من الصواريخ. وجرى إجلاء سكان البلدة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويوجد بها مسؤولو الأمن وعمال الزراعة فقط.

وقال نيكورنديج إن تايلاند دعت إسرائيل إلى عدم منح التصاريح للعمال التايلانديين لدخول المناطق العسكرية المغلقة من الآن فصاعدًا للحيلولة دون تكرار هذه الخسائر.

وأضاف: “تؤكد تايلاند دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى التوقف الفوري عن أي أعمال انتقامية لمنع إطالة الوضع وتفاقمه، ولاستعادة السلام والاستقرار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط”.

(أ ب)