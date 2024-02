تايلور سويفت تبيع طائرتها الخاصة وسط اعتراض نشطاء البيئة- (تدوينة)

نيويورك: أظهرت بيانات هيئة الطيران الفيدرالية التي جمعها موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكى، أنه تم بيع طائرة نفاثة من طراز “داسو فالكون 900” تعود ملكيتها للمغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي وسط انتقادات حول بصمتها الكربونية.

وذكرت تقارير أن شركة “ساتا إل إل سي”، وهي شركة قابضة تشترك في نفس العنوان التجاري لشركة “تايلور سويفت بروداكشنز” في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، استحوذت على الطائرة النفاثة الثنائية من طراز “داسو فالكون 900” في عام 2009، لكن الطائرة مسجلة الآن لشركة تتخذ من ولاية ميسوري مقرا لها.

ولم يتم الإعلان عن الشروط المالية لعملية البيع، ولكن وفقا لشركة “بيزنس جيت ترافيلر”، يبلغ سعر الطائرة الجديدة من طراز “داسو 900” 44 مليون دولار.

وذكرت تقارير أن سويفت تمتلك الآن طائرة خاصة واحدة، وهي من طراز (داسو فالكون 7 إكس)، التي تتسع لما يصل إلى 16 راكبا وتستطيع الطيران لنحو 5800 ميل بحري.

وشكل السفر الجوي للمغنية التي فازت بجائزة “غرامي” 14 مرة قضية ساخنة في الآونة الأخيرة.

وكشفت تقارير، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن المحامين الذين يتكفلون بكافة قضايا سويفت هددوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد طالب جامعي في فلوريدا، يتتبع الطائرات الخاصة للمشاهير وغيرهم من الشخصيات البارزة، وينشر معلومات متاحة للجمهور حول عمليات الإقلاع والهبوط عبر حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد جاك سويني، البالغ من العمر 21 عاما، لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أنه تلقى رسالة تدعو إلى ” التوقف” من الفريق القانوني لسويفت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شبه فيها أنشطته عبر الإنترنت بـ”سلوك المطاردة والمضايقة”، بما في ذلك النشر المستمر لمعلومات دقيقة وفورية حول موقع موكلتنا ومكان وجودها في المستقبل للجمهور”، الأمر الذي ترك سويفت في “حالة خوف دائمة على سلامتها الشخصية”.

وقال سويني، ردا على ذلك، إن “هذه المعلومات موجودة بالفعل”، مضيفا أن “فريقها يعتقد أنهم قادرون على السيطرة على العالم”.

