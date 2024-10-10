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تايلور سويفت تتبرع بـ5 ملايين دولار لجهود الإغاثة من الأعاصير- (تدوينة)

10 - أكتوبر - 2024

تايلور سويفت

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لوس انجليس: تبرعت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بـ5 ملايين دولار لمساعدة الضحايا في جهود “إعادة البناء والتعافي” في ظل الأعاصير التي تضرب جنوب-شرق الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن إعصار ميلتون وصل الساحل الغربي لولاية فلوريدا مساء الأربعاء، وصنف على أنه عاصفة من الفئة الثالثة، حسبما ذكر المركز الوطني للأعاصير. ويأتي إعصار ميلتون بعدما تسبب إعصار هيلين في وقوع دمار منذ أسابيع.

وقالت كلير بابينو المديرة التنفيذية لمؤسسة “فيدينغ أمريكا” الخيرية عبر منصة (إكس) “نحن ممتنون للغاية لتبرع تايلور سويفت الكريم من أجل جهود الإغاثة من إعصاري هيلين وميلتون”.

وأضافت “هذه المساهمة سوف تساعد المجتمعات في جهود إعادة البناء والتعافي، حيث ستوفر الطعام الضروري والمياه النظيفة والإمدادات الضرورية للمتضررين من هذه العواصف المدمرة”.

 (د ب ا)

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