تايلور سويفت تحتل للمرة الرابعة المركز الأول من حيث المبيعات العالمية

باريس: حقّقت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إنجازاً جديداً بتصدرها المبيعات العالمية عام 2023، وهي المرة الرابعة التي تحصل فيها على هذا اللقب منذ بدأ الاتحاد الدولي لصناعة الموسيقى وضع هذا الترتيب.

وأوضح الاتحاد الذي يمثل قطاع الموسيقى المسجلة في العالم الأربعاء أن هذا الترتيب يوضع للمرة الحادية عشرة “استناداً إلى المبيعات العالمية لكل أعمال فنان أو فرقة خلال العام المنصرم بكل الصيغ مجتمعة، سواء البث التدفقي أو التنزيل أو بالشكل المادي”.

ويأتي فوز سويفت بهذا اللقب لعام 2023 بعد نيلها إياه في 2014 و2019 و2022. وأوضح الاتحاد الدولي أنه كان “عاماً استثنائياً احتلت خلاله ثلاثة من ألبومات الفنانة (…) صدارة ترتيب المبيعات”، وهي “ميدنايتس” والنسختان المعاد تسجيلهما من ألبوميها القديمين “سبيك ناو” و”1989″.

ولاحظ الاتحاد أن سويفت “أعادت من خلال جولتها (ذي إيراس تور) التي حطمت الأرقام القياسية، تسليط الضوء عبر منصات البث التدفقي في كل أنحاء العالم على مجمل أعمالها”. وأشار إلى أن “هذه الظاهرة تجلّت في تجدُد بروز أغنية (كرويل سامر) التي أصدرتها للمرة الأولى عام 2019، وتبوأت صدارة الترتيب بعد أربع سنوات”.

وكان المركزان الثاني والثالث في ترتيب الاتحاد من نصيب فرقتَي الكاي-بوب “سَفِنتين” و”ستراي كيدز”، إذ كان “عاماً قياسياً للفنانين الكوريين”. وضمّت المراكز العشرة الأولى أربع فرق كاي-بوب، مع حصول “تومور إكس توغيذر” على المرتبة السابعة و”نيوجينز” على الثامنة.

وحقّقت تايلور سويفت في وقت سابق من الشهر الجاري إنجازاً غير مسبوق في تاريخ جوائز “غرامي” بنيلها للمرة الرابعة لقب ألبوم العام، وهو الأبرز بين هذه المكافآت.

وبهذه الجائزة التي حصلت عليها سويفت عن ألبومها “ميدنايتس”، باتت النجمة البالغة 34 عاماً الأكثر فوزاً بجوائز عن ألبوماتها، متقدمة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمن.

(أ ف ب)