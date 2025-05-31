تايلور سويفت تستعيد حقوق ألبوماتها الستة الأولى بعد معركة طويلة

نيويورك: أعلنت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت الجمعة أنها اشترت حقوق ألبوماتها الستة الأولى، منهية بذلك معركة طويلة حول ملكية أعمالها.

وكتبت المغنية على موقعها الإلكتروني “كل الموسيقى التي قدمتها أصبحت ملكي الآن. كل فيديوهاتي الموسيقية وكل لقطات حفلاتي وغلاف الألبوم والصور والأغاني غير المنشورة، الذكريات والسحر والجنون، كل حقبة، كل أعمال حياتي”.

ووصفت ذلك بأنه “أكبر حلم لديّ يتحقق”.

كانت “أميرة البوب” تتواجه في هذه القضية مع قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون الذي استحوذ على شركة “بيغ ماشين” عام 2019 مقابل 300 مليون دولار، بحسب تقارير صحافية، وحصل بذلك على غالبية حقوق التسجيلات الناجحة لسويفت التي قالت إنها “سُلبت” من أعمالها.

يُقرر مالك “النسخ الأصلية” (masters)، وهي التسجيلات الأصلية المستخدمة في صنع أسطوانات الفينيل والأقراص المدمجة وغيرها من النسخ الرقمية، كيفية إعادة إنتاج الأغاني أو بيعها. وتُعد هذه التسجيلات المرغوبة أحد أهم مصادر الدخل للفنانين مالكي الحقوق.

باع سكوتر براون حقوق ألبومات تايلور سويفت الستة الأولى لشركة “شامروك” الاستثمارية. وفي محاولة لاستعادة السيطرة على أعمالها، أعادت المغنية الأمريكية تسجيل أربعة من ألبوماتها الأولى، مضيفةً إلى عناوينها عبارة “Taylor’s Version” (“نسخة تايلور”).

“استقلالية تامة”

وأضافت المغنية “كل ما تمنيته هو فرصة العمل بجدّ لأتمكن يوما ما من إعادة شراء حقوق موسيقاي، من دون قيود ولا شراكات وباستقلالية تامة”. وشكرت “شامروك كابيتال” على منحها فرصة إعادة شراء حقوق ألبوماتها الأولى، بما في ذلك “فيرلس” و”1989″.

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة.

وألّفت تايلور سويفت أو شاركت في كتابة معظم أعمالها الموسيقية، ما سمح لها بإعادة تسجيل الأغاني رغم عدم امتلاك التسجيلات الخاصة بها. وكانت المغنية وقّعت خلال سنوات مراهقتها عقدا مع شركة “بيغ ماشين” عام 2005، قبل أن تترك الشركة بعد 13 عاما.

مع إيرادات قياسية بلغت 29,6 مليار دولار، شهدت سوق الموسيقى المسجلة العالمية نموا للعام العاشر على التوالي سنة 2024، مدفوعة باشتراكات منصات البث التدفقي ونجاح نجوم مثل سويفت، على ما ذكر الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI) في آذار/ مارس.

بفضل تزايد عدد الاشتراكات المدفوعة، يُمثل قطع البث التدفقي أكثر من ثلثي (69%) الإيرادات العالمية للقطاع، وفق الاتحاد الذي وضع تايلور سويفت مجددا على رأس قائمة الفنانين الأكثر استماعا في عام 2024.

حققت جولة “ذي إيراس”، أحدث جولة عالمية للمغنية الأمريكية والتي امتدت بين عامي 2023 و2024، إيرادات ناهزت ملياري دولار بحسب مجلة بولستار المتخصصة. وهذا يجعلها الجولة الأكثر ربحية في تاريخ الموسيقى.

(أ ف ب)