تايلور سويفت تعزز التكهنات بشأن ارتباطها بلاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي- (صور)

ميامي: عززت نجمة البوب تايلور سويفت التكهّنات في شأن علاقتها المحتملة مع نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، بعدما رُصدت وهي تشاهد إحدى المباريات التي كان يعلب خلالها الأحد.

وكانت سويفت حاضرة في المباراة التي جمعت “كانساس سيتي تشيفز” على أرضه مع “شيكاغو بيرز”، إذ رُصدت جالسةً في مربّع فاخر إلى جانب والدتها دونا.

وكانت المغنية الحائزة 12 جائزة غرامي ترتدي السترة الحمراء والبيضاء الخاصة بفريق “كانساس سيتي تشيفز”. وشوهدت تهتف بحماسة عندما حصل كيلسي على تمريرة من لاعب الوسط باتريك ماهومز في الربع الثالث. وقد فاز “كانساس سيتي تشيفز” على “شيكاغو بيرز” بنتيجة 41 – 10.

وقال ماهومز لقناة “فوكس سبورتس” في مقابلة ميدانية بعد المباراة “سمعتُ أنّ سويفت كانت حاضرة”، مضيفا “شعرتُ بتوتر وأدركتُ أنّ عليّ التمرير لكيلسي”.

وتابع “أعتقد أن كيلسي كان يريد الوصول إلى منطقة النهاية، وهو ما كان يرغب فيه أيضاً محبو سويفت”.

وقال مدرب “تشيفز” أندي ريد مازحاً إنه عرّف سويفت وكيلسي على بعضهما.

وقال المدرب البالغ 65 عاماً للصحافيين “كنت قد قابلتها، وأعددت للقائهما”.

وكانت سويفت أعلنت في أيار/ مايو أنها من مشجعي فريق “إيغلز”، لكنّ تكهنات كثيرة أُثيرت خلال الأسابيع الأخيرة في شأن احتمال ارتباطها بكيلسي.

وأوضح كيلسي في حديث إلى أحد البرامج الأسبوع الفائت، أنّه دعاها لحضور مباراة.

وقال “قلت لها لقد شاهدتك تؤدين على أحد المسارح في أروهيد، والآن عليك رؤية أدائي في أروهيد، لتحكمي من منّا أفضل”.

وتابع كيلسي البالغ 33 عاما “سنرى ما سيحدث في المستقبل القريب”.

(أ ف ب)