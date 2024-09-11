تايلور سويفت تعلن دعمها لكامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية

لندن- “القدس العربي”: أعلنت المغنية تايلور سويفت تأييدها لنائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس، بعد المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلنت سويفت دعمها لهاريس، عبر منشور على إنستغرام، وقالت إنها ستصوّت لنائبة الرئيس في الانتخابات المقررة يوم الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وكتبت سويفت: ” سوف أدلى بصوتي لكامالا هاريس وتيم والز في الانتخابات الرئاسية 2024″.

وقالت إنها ستصوّت لهاريس” لأنها تناضل من أجل حقوق وقضايا أعتقد أنها في حاجة لمحارب يدافع عنها”.

وأضافت: “أعتقد أنها شخصية واثقة من نفسها وزعيمة موهوبة، وأعتقد أننا يمكن أن نحقق الكثير في هذه البلاد إذا كان الزعيم الذي يقودنا هادئاً ليس فوضوياً”.

وأشارت سويفت إلى أنها كتبت هذا المنشور عقب أن علمت بوجود معلومات مضللة بشأنها.

وكتبت: “مؤخراً علمت أن الذكاء الاصطناعي أظهرني بصورة خاطئة مؤيدة لدونالد ترامب، وتم نشر ذلك على موقعه”.

وأضافت: “لقد توصلت إلى أنني يجب أن أكون واضحة للغاية بشأن خطتي الحقيقية لهذه الانتخابات بصفتي ناخبة. وأبسط طريقة لمواجهة المعلومات المضللة هي الحقيقة”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة ستكون محتدمة للغاية.

(وكالات)