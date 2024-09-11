منوعات

تايلور سويفت تعلن دعمها لكامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية

11 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”: أعلنت المغنية تايلور سويفت تأييدها لنائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس، بعد المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلنت سويفت دعمها لهاريس، عبر منشور على إنستغرام، وقالت إنها ستصوّت لنائبة الرئيس في الانتخابات المقررة يوم الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وكتبت سويفت: ” سوف أدلى بصوتي لكامالا هاريس وتيم والز في الانتخابات الرئاسية 2024″.

وقالت إنها ستصوّت لهاريس” لأنها تناضل من أجل حقوق وقضايا أعتقد أنها في حاجة لمحارب يدافع عنها”.

وأضافت: “أعتقد أنها شخصية واثقة من نفسها وزعيمة موهوبة، وأعتقد أننا يمكن أن نحقق الكثير في هذه البلاد إذا كان الزعيم الذي يقودنا هادئاً ليس فوضوياً”.

وأشارت سويفت إلى أنها كتبت هذا المنشور عقب أن علمت بوجود معلومات مضللة بشأنها.

وكتبت: “مؤخراً علمت أن الذكاء الاصطناعي أظهرني بصورة خاطئة مؤيدة لدونالد ترامب، وتم نشر ذلك على موقعه”.

وأضافت: “لقد توصلت إلى أنني يجب أن أكون واضحة للغاية بشأن خطتي الحقيقية لهذه الانتخابات بصفتي ناخبة. وأبسط طريقة لمواجهة المعلومات المضللة هي الحقيقة”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة ستكون محتدمة للغاية.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ستارمر ليس مدعواً إلى حفل تنصيب ترامب بينما يعتزم نايجل فاراج وميلوني وإريك زمور الحضور 
17 - يناير - 2025
ترامب كان سيُدان لو أنه لم يُنتخب رئيساً 
14 - يناير - 2025
ترامب يعين الخطيبة السابقة لابنه البكر سفيرة في اليونان
11 - ديسمبر - 2024
المدعي الخاص يوصي بوقف ملاحقة ترامب بشأن انتخابات 2020 والوثائق السرية
25 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية