تايلور سويفت تكسر الأرقام القياسية بعدد الجوائز التي حصلت عليها من بيلبورد الموسيقية

لوس أنجليس: قالت المغنية تايلور سويفت إن صناعة تاريخ بوصفها المغنية الأكثر تكريما بجوائز بيلبورد الموسيقية هو “أجمل هدية عيد ميلاد مبكرة”.

وحصلت نجمة البوب الأمريكية على 10 جوائز بما في ذلك جائزة أفضل مغنية وأفضل ألبوم، في قائمة “بيلبورد 200 ” عن ألبوم “ذا تورتشرد بوتس ديبارتمنت”، ليصل إجمالي ما حصلت عليه إلى 49 جائزة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”.

وقالت سويفت في خطاب قبول مسجل مسبقا قبل عيد ميلادها الـ35 اليوم الجمعة: “يعد هذا أجمل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكنكم إهدائي إياها، أشكركم بشدة”.

وتشمل الجوائز الأخرى التي حصلت عليها أفضل مغنية وأفضل فنانة في قائمة “هوت 100” ضمن بيلبورد، وأفضل كاتبة أغاني على “هوت 100″، وهي الجوائز التي اعتبرت سويفت أنها حصلت عليها بناء على تصويت المعجبين “لأنكم يا رفاق من تهتمون بألبوماتي وتأتون لرؤيتنا في الحفلات الموسيقية”.

وتأتي الجائزة بعدما اختتمت سويفت يوم الأحد الماضي جولة “إيراس” التي حطمت الأرقام القياسية، والتي هيمنت على الثقافة الشعبية، وتصدرت عناوين الأخبار على مدار 21 شهرا.

وقالت: “إن تقبلكم ما أقدمه واهتمامكم كثيرا بموسيقاي، يعني العالم كل بالنسبة لي”.

كما شهد حفل الجوائز فوزا كبيرا للنجوم البريطانيين دوا ليبا وفريق كولد بلاي.

(د ب أ)