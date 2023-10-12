تايمز: بريطانيا سترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وطائرات تجسس لدعم إسرائيل

عاجل.. جريحان من عناصر شرطة الاحتلال في عملية إطلاق النار على مركز للشرطة في باب الساهرة بالقدس
عاجل.. تبادل لإطلاق نار عند باب الساهرة بالقدس
عاجل.. نتنياهو: نتلقى مساعدات من خارج البلاد للتعرف على الجثث وتحديد هوية المفقودين
لندن: قالت صحيفة تايمز اليوم الخميس، إن بريطانيا سترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى شرق المتوسط وستبدأ طلعات جوية للمراقبة والاستطلاع فوق إسرائيل إظهارا للدعم العسكري الهادف لطمأنتها.
(رويترز)
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
Δ