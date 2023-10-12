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تايمز: بريطانيا سترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وطائرات تجسس لدعم إسرائيل

منذ 41 دقيقة

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لندن: قالت صحيفة تايمز اليوم الخميس، إن بريطانيا سترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى شرق المتوسط وستبدأ طلعات جوية للمراقبة والاستطلاع فوق إسرائيل إظهارا للدعم العسكري الهادف لطمأنتها.
(رويترز)

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