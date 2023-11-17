تايم: في سياق حرب غزة.. 10 ملايين شاهدوا “رسالة بن لادن لأمريكا” والغارديان تحذفها من موقعها

لندن – “القدس العربي”:
نشرت مجلة “تايم” الأمريكية تقريرا قالت فيه إن “رسالة أمريكا” التي كتبها زعيم القاعدة أسامة بن لادن انتشرت على منصة تيك توك لدرجة دفعت صحيفة “الغارديان” التي نشرتها قبل 21 عاما على موقعها لحذفها.
وفي تقرير أعدته مالوري مونيش قالت إن بن لادن كتب قبل عقدين رسالة حاول فيها تبرير الهجمات على أمريكا والتي قتلت 3.000 شخص في 11 أيلول/سبتمبر 2001، بعنوان “رسالة إلى أمريكا”، وظهرت الرسالة نفسها على تيك توك هذا الأسبوع وانتشرت بين جيل جديد ناقش الحرب في غزة والدور الذي لعبته أمريكا.
وبالنسبة للبعض، فالجزء الأكبر من المبررات هو دعم أمريكا لإسرائيل في احتلالها الأراضي الفلسطينية والذي تعتبره الأمم المتحدة خرقا للقانون الدولي، وهو ما يتردد حاليا في الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار.
وفي فيديو شاهده أكثر من 900.000 شخص زعم أن “جميع الذين يعرفون الشرق الأوسط يعلمون أن 9/11 و”الإرهاب” هما كذب”، وانتقد آخرون “الترند” على منصات التواصل بأنها تعاطف ودعم للإرهاب.
وردت تيك توك على انتقاد الجمهوريين لها بأنها متحيزة للفلسطينيين بالقول إن استطلاعات الرأي تظهر أن الأجيال الشابة تتعاطف مع فلسطين. ففي الوقت الذي أظهر فيه عشرات الآلاف في أمريكا دعمهم لإسرائيل وشارك الآلاف في تظاهرات “معاداة السامية” بفرنسا، بحسب “تايم”، إلا أنه ومنذ بداية الحرب خرج مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في شوارع الدول الأوروبية والعالم مطالبين بوقف إطلاق النار حماية للمدنيين.
وأصبحت رسالة بن لادن شعبية على تيك توك وهي ترجمة نشرتها صحيفة “الغارديان” سابقا، مع أن الموقع حذفها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. ونقلت المجلة عن “الغارديان” قولها إنها نشرت بيانا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تمت مشاركة رسالة بن لادن وبشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بدون السياق الكامل و”لهذا قررنا حذفها وتوجيه القراء إلى المقالات الأصلية التي تعاملت مع الرسالة في سياقها”.
وتدافع الرسالة عن قتل المدنيين بأنه عمل بالمثل نظرا لأن أمريكا والحكومات الأخرى دعمت عنفا ضد المسلمين في المناطق الفلسطينية المحتلة والصومال والشيشان وكشمير ولبنان وفرضت عقوبات اقتصادية على العراق وجوعت الملايين. وتتهم رسالة بن لادن أمريكا بالنفاق عندما تسمح لإسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة ولعقود في انتهاك صارخ لقوانين الأمم المتحدة وخرقها قوانينها من خلال اعتقال أشخاص في غوانتانامو بدون تهم أو محاكمات.
وقال بن لادن في رسالته إن دافع الضريبة الأمريكي يمول الحرب في أفغانستان والعراق وإن لدى الأمريكيين القدرة على الاختيار ورفض السياسات التي تمارسها حكومتهم بل وتغييرها. بل وتنتقد الرسالة الحكومة الأمريكية لعدم وفائها بالتزامات معاهدة كيوتو لخفض الانبعاثات الكربونية من الدفيئات. ودعا بن لادن الناس للإسلام ورفض الفساد الأخلاقي والمثلية والخمور.
وجاءت رسالة أمريكا لبن لادن في 8 صفحات. وشاهد هاشتاغ رسالة أمريكا أكثر من عشرة ملايين شخص على تيك توك، مما جعل الرسالة المترجمة للإنكليزية الأكثر متابعة على موقع “الغارديان”. وجاء فيها أن “خلق واستمرار إسرائيل هو واحد من أكبر الجرائم وأنتم وقادتكم مرتكبوها، وعلى كل يد تلوثت وساهمت بهذه الجريمة دفع الثمن والثمن الباهظ”. وجاء فيها أيضا: “حديثي هذا إليكم عن جدوى الحرب القائمة بيننا وبينكم، ورغم أن الدائرة تدور عليكم بإجماع العقلاء منكم ومن غيركم، إلا أن دافعي لهذا الحديث الشفقة على الأطفال والنساء الذين يقتلون ويجرحون ويهجرون في العراق وأفغانستان وباكستان ظلما وعدوانا”.
وتابع أسامة بن لادن: “إن حربكم معنا هي أطول الحروب في تاريخكم على الإطلاق وأكثرها تكلفة مالية عليكم، أما بالنسبة لنا فلا نراها إلا قد مضى صدرها وانقضى شطرها، ولو سألتم عنها عقلاءكم لأجابوكم بأنه لا سبيل لكسبها لأن للأمور أوائل دالة على أواخرها ومقدمات شاهدة على عواقبها فكيف ستكسبون حربًا قادتها متشائمون وجنودها ينتحرون”.
بسم الله الرحمن الرحيم. اثبتت الأيام ان إسرائيل وأمريكا لا يخافان الله ولا يحترمان القانون الدولي وانهما لا يخافان إلا من الإرهاب ولا يردعهما شيء كالإرهاب وأن الحكومة الأمريكية والإسرائيلية هم في الحقيقة عصابات شريرة تسعى للحروب والدمار وأنهما يكرهان الحياة لا يستطيعان رؤية الحدائق والزهور والأطفال والمدارس والمستقبل لا يستطيعوا إلا رؤية الدم والدمار والخراب هل سيستطيع احد منهم بعد المجازر التي ارتكبوها في غزة ان يحاضرنا عن الإنسانية وحقوق الإنسان . هم يواصلون في إجرامهم مستغلين أخلاق حماس اخلاق الانبياء لو ان حماس تتبع نهج اسامة بن لادن لتوقف القصف من اليوم الأول.
واحد أحمق صنعته المخابرات الأمريكية بخاطب عقلاء أمريكا! يذكرني كلامه بكلام ببشارون أسدوف!يستغلون جرائم إسرائيل ومعاناة الشعب الفلسطيني لتغطية فاشيتهم وجرائمهم.
صدقت
..الأمور أكثر تعقيدا مما يتصور الناس في الشرق الأوسط في ما يخص نشأة القاعدة و مهامها . نحن هنا أمام معضلة كبيرة وقعت علي رأس العالم الإسلامي و النصيب الأكبر من هذه المعضلة سقط علي رأس العالم العربي الذي هو مركز تكالب الغرب الصهيوصليبي منذ حقبة الغزوات الصليبية علي بيت المقدس.
سبحان الله العظيم، أمريكا هي التي خلقت دويلة ما يسمى اعتباطا إسرائيل التي هي في الحقيقة فلسطين و هي التي ستدفع الثمن باهضا على ما اقترفته من جرائم وإبادة بحق الشعوب العربية والإسلامية في فلسطين والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان و الصومال وأفغانستان هذي عقود وعقود وعقود، وسبحان من يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان ولك يوم يا أمريكا اللعينة الخبيثة 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥
قتلتك المخابرات الأمريكية ثم دفنتك في البحر في عهد الرئيس أوباما، ولم يتم نشر صورة الجثة على وسائل الإعلام الأمريكية كما فعلوا بجثة صدام ويبقى الأمر لغزا،. هل خافت أمريكا مثلا من ردة فعل الشعوب العربية والإسلامية 🤔🔥🔥🔥
إسرائيل هي ثكنة عسكرية امريكية، تعتبر مشروعا امريكيا لعسكرة المنطقة وتسير بها نحو سباق التسلح
إسرائيل “حثالة البشرية” إلى زوال و الخونة والمطبعين إلى مزبلة التاريخ ، حلل و ناقش
ان الشعوب الغربية مغيبة ذهنيا ومعوقة عقليا .
فلو ان أحدهم واقصد أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة بعقلانية وحيادية خالصة دون التعصب لدين او لعرق او لشعب .
فقط ناقش نفسك وابحث عن المسببات وانظر الى النتائج . فقط . حينها سترى الحقيقة وتكتشف اين الحق .
اسأل نفسك بتجرد وكن صادقا مع نفسك دون نفاق او مواربة اسأل نفسك فقط لو ان ما حدث مع المسلمين يحدث معك ومع اسرتك انت فماذا يكون ردك؟ .
هل ستدير له خدك الآخر ؟
وهل ستعطيه رداءك إن قاتلك عليه ؟
ان القوى العظمى تتهم كل من يدافع عن نفسه واهله وماله ضد من اعتدى عليهم ، يعتبرونه ارهابيا وليس مقاوما ، لماذا ؟ لانهم هم المعتدون ولا يجب ان يمنعهم احد .
منطق قوة فقط ، انا اقوى منك واريد منك كل شيء وانت لا يحق لك ان ترفض والا اسمبناك ارهابيا .
فقط كن محايدا ومنطقيا في الاسئلة مع نفسك وكذلك في تجاباتك لها ستصل الى الحقيقة التي تم غسل دماغك عنها آلاف المرات .
وإلا هكذا فجأة قام قوم من النوم ووجدوا انهم يكرهونكم ؟ بدون سبب ؟ .
أم أن لكل فعل رد فعل ؟