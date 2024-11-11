تايوان: أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان لم يتم إنتاجها في الجزيرة

تايبيه: قال مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل التايوانية الاثنين إنه لا يوجد دليل على تورط شركات تايوانية في إنتاج أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان في سبتمبر/ أيلول مستهدفة جماعة “حزب الله” المدعومة من إيران.

وذكر المكتب في بيان أن شركة غولد أبوللو التايوانية لم تنتج أجهزة بيجر من طراز “إيه آر-924” منذ سنوات، وأن الأجهزة من إنتاج شركة اسمها فرونتير غروب إنتيتي وهي شركة خارج تايوان.

وقالت مصادر أمنية من قبل إن الأجهزة كانت تحمل اسم شركة غولد أبوللو ومقرها تايوان. وأكدت الشركة مرارا أنها لم تصنعها. وقالت حكومة تايبيه أيضا إن الأجهزة لم تصنع في تايوان.

وقال ممثلو الادعاء في تايبيه الذين حققوا في القضية في بيان إن أجهزة البيجر من طراز إيه.آر-924 التي انفجرت في لبنان من تصنيع شركة اسمها فرونتير جروب إنتيتي، وهي شركة خارج تايوان وقامت أيضا بالتجارة في تلك الأجهزة وشحنها.

لكنهم أضافوا أن شركة غولد أبوللو سمحت لتلك الشركة باستخدام علامتها التجارية.

وأضاف ممثلو الادعاء في البيان “لا دليل يشير إلى أن أي جهة تصنيع محلية أو أي أفراد تواطأوا في الانفجارات المذكورة أو في مخالفة قانون مكافحة تمويل الإرهاب أو في أي أنشطة أخرى غير قانونية”.

وقال البيان “ليس هناك أي أدلة ملموسة على الكشف عن أنشطة إجرامية في هذه القضية ولا على تورط أي أفراد بعينهم في أي نشاط إجرامي، وذلك بعد إجراء تحقيق شامل”.

وأكد ممثلون للادعاء من قبل أنهم استجوبوا رئيس غولد أبوللو ومؤسسها هسو شينج-كوانج وامرأة تسمى تيريسا وو، وهي الموظفة الوحيدة في شركة اسمها أبوللو سيستمز.

وفي البيان قال ممثلو الادعاء إن وو كانت مسؤولة التواصل مع فرونتير لكن ليس هناك أدلة على أنها “كانت على علم مسبق أو تورطت في أي تآمر أو تواطؤ يتعلق بوقائع الانفجار”.

وذكر ممثلو الادعاء أن بعض المعلومات ليست معروفة بالنسبة لهم مثل هويات الموظفين في فرونتير الذين تواصلت معهم وو.

وقالوا إن شخصا الحرف الأول من اسمه (تي.) ومن المفترض أنه رئيس فرونتير والآخر الحرف الأول من اسمه (إم.) ويفترض أنه مدير المبيعات.

وقالت غولد أبوللو إنها اطلعت للتو على بيان ممثلي الادعاء وإنها ليس بوسعها التعليق حاليا على الأمر.

(وكالات)