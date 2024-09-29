تايوان: الغارات الجوية الصينية

عاجل..التلفزيون الإيراني الرسمي يقول إن بيانا من الحرس الثوري سيعلن قريبا
عاجل.. هيئة البث العبرية: هجوم غير مسبوق بالصواريخ الباليستية على إسرائيل
عاجل..بايدن: أمريكا مستعدة لمساعدة إسرائيل في مواجهة هذه الهجمات وحماية الأمريكيين في المنطقة
عاجل.. أصوات انفجارات قوية جدا في سماء القدس
عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي: جميع المدنيين في الملاجئ بعد إطلاق الصواريخ من إيران
عاجل.. إعلام عبري: إطلاق ما يقل عن 102 صاروخ من إيران
عاجل..صفارات الإنذار تدوي في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل
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