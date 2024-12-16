تايوان تتسلم الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأمريكية

تايبيه: تسلمت تايوان 38 دبابة قتالية متطورة من طراز أبرامز من الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الاثنين، في وقت تعزز الجزيرة قدراتها العسكرية ضد أي هجوم صيني محتمل.

ولطالما كانت واشنطن أهم حليف وأكبر مورد أسلحة لتايبيه، الأمر الذي أغضب بكين التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع إن الدبابات من طراز M1A2 – وهي الدفعة الأولى من 108 دبابات تم طلبها في عام 2019 – وصلت إلى تايوان في وقت متأخر الأحد ونقِلت إلى قاعدة تدريب للجيش في هسينشو جنوب العاصمة تايبيه.

وتعد دبابات أبرامز من بين أثقل الدبابات في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية شبه الرسمية أن دبابات M1A2 هي أول دبابات جديدة تُسلّم إلى تايوان منذ 30 عاما.

وتتألف قوة الدبابات التايوانية الحالية من حوالي 1000 دبابة من طراز CM 11 Brave Tiger تايوانية، ودبابات M60A3 الأمريكية الصنع، وهي تكنولوجيا قديمة.

وكانت الحكومة قد خصصت ما يعادل أكثر من 1,2 مليار دولار للدبابات من طراز 108 أبرامز.

وتواجه تايوان تهديدا مستمرا بالغزو من جانب الصين التي رفضت استبعاد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة.

وبينما تمتلك تايوان صناعة دفاعية محلية وتعمل على تحديث معداتها، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأسلحة الأميركية لتعزيز قدراتها الأمنية.

وطلبت تايوان دبابات M1A2 الحديثة عام 2019. ويُتوقع تسليم بقية الطلبية في عامي 2025 و2026، حسبما صرح مسؤول في الجيش لوكالة فرانس برس.

(أ ف ب)