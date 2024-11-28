تايوان تجري تدريبات جوية قبل جولة للرئيس

تايبه: أجرى جيش تايوان تدريبات دفاعية جوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، لاختبار تدابير الرد والاشتباك، قبل جولة للرئيس لاي تشينغ-ته في المحيط الهادي، تتضمن توقفات في الولايات المتحدة.

ووفقا لتقييمات مسؤولي الأمن في تايوان والمنطقة، فمن المرجح أن تطلق الصين تدريبات عسكرية خلال الأيام المقبلة بالقرب من تايوان على خلفية جولة رئيس تايوان وتوقفه المقرر في الولايات المتحدة.

وتقول الصين إن تايوان، التي يوجد فيها حكم ديمقراطي، جزء من أراضيها وتعتبر لاي “انفصاليا”. ويقول رئيس تايوان إن شعبها هو فقط من يحق له أن يقرر مستقبله، وعرض مرارا إجراء محادثات مع بكين لكنها ترفض.

وقالت قيادة القوات الجوية التايوانية في بيان إن طائرات وسفنا وأنظمة صاروخية شاركت لمدة ساعتين بدءا من الساعة الخامسة صباحا (2100 بتوقيت غرينتش الأربعاء) في “تدريب شامل على خطة معركة الدفاع الجوي”.

وأضافت أن التدريبات تهدف إلى “تعزيز الفاعلية الشاملة لعمليات الدفاع الجوي، واختبار تدابير قوات الدفاع الجوي للرد والاشتباك”.

وقالت وزارة الدفاع لرويترز بشكل منفصل إن هذه تدريبات اعتيادية وتجري كل ثلاثة أشهر. ومن المقرر أن ينطلق لاي في جولته يوم السبت. وقالت مصادر إن من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن توقفاته في الولايات المتحدة بحلول الجمعة.

(رويترز)