تايوان تحظر على الوكالات الحكومية استخدام “ديب سيك”

تايبيه: منعت تايوان العاملين في القطاع العام وفي مرافق البنى التحتية الحيوية من استخدام تطبيق “ديب سيك”، قائلة إنه منتج صيني ويمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر.

وأحدث إطلاق برنامج “آر 1” من “ديب سيك” قبل بضعة أيام، ضجة في القطاع لقدرته على مضاهاة منافسيه الأمريكيين بكلفة أقل بكثير بحسب الشركة الصينية.

وأثارت دول من بينها كوريا الجنوبية وإيرلندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا تساؤلات حول معالجة بيانات المستخدمين من جانب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية التايوانية الجمعة إنه ينبغي لكل الوكالات الحكومية والبنى التحتية الحيوية عدم استخدام “ديب سيك” لأنه “يعرض أمن المعلومات الوطني للخطر”، مضيفة أن “خدمة ديب سيك إيه آي هي منتج صيني”.

وأشارت إلى أن “عملها ينطوي على نقل معلومات وتسريبها عبر الحدود وغيرها من المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات”.

ولطالما اتهمت تايوان الصين باستخدام تكتيكات “المنطقة الرمادية”، وهي إجراءات لا ترقى إلى مستوى العمل الحربي، ضد الجزيرة، بما فيها هجمات إلكترونية، في حين تكثف بكين من مطالباتها بالسيادة على الجزيرة التي تعتبرها جزءا من اراضيها وتوعّدت إعادة ضمها بالقوة إذا لزم الامر.

(أ ف ب)