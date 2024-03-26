سياسة | دولي

تايوان تختبر دفاعاتها الجوية خلال تدريبات

26 - مارس - 2024

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تايبيه: اختبرت تايوان دفاعاتها الجوية الثلاثاء في تدريبات في الصباح الباكر باستخدام صواريخ أرض جو وبمشاركة قوات جوية وبرية وبحرية، قائلة إنها ستواصل تكثيف التدريب في مواجهة الأنشطة العسكرية المتكررة للصين في مكان قريب.

وشكت تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، على مدى السنوات الأربع الماضية من تكرار عمليات طائرات القوات الجوية الصينية وسفن البحرية الصينية بالقرب من الجزيرة وحولها.

وقالت قيادة القوات الجوية التايوانية في بيان مقتضب إنها نفذت بين الساعة الخامسة صباحا اليوم الثلاثاء (21:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين) والسابعة صباحا “تدريبات شاملة على خطة الدفاع الجوي القتالية” باستخدام صواريخ سكاي بو محلية الصنع وصواريخ باتريوت أرض جو أمريكية الصنع وبمشاركة طائرات وسفن بحرية.

وأضافت أن نتيجة التدريبات “جيدة”.

وقالت القوات الجوية “في مواجهة الطائرات والسفن الصينية التي تنتهك بشكل متكرر المجال البحري والجوي المحيط بتايوان، ستواصل القوات الجوية زيادة كثافة التدريب للتعامل مع التهديدات المحتملة”.

وترفض حكومة تايوان مطالبات الصين بالسيادة على أراضيها، وتقول إن شعب الجزيرة وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 26, 2024 الساعة 10:29 ص

    معركة تايوان خاسرة بكل المقاييس ولنا في أوكرانيا خير دليل يا عبد الجليل 😊✋

    رد

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