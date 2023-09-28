تايوان تدشن أول غواصة مصنعة محليا- (صور)

تايبيه: دشنت تايوان اليوم الخميس أول غواصة مصنعة محليا. وقالت الرئيسة تساي إنغ وين إن تصنيع الغواصات محليا يمثل قوة قتال مهمة لحماية حدود البلاد.

وأضافت تساي خلال مراسم تدشين الغواصة في مدينة كاوسيونغ في جنوب تايوان “التاريخ سوف يتذكر اليوم… لقد فعلناها”، مضيفا أن تصنيع تايوان للغواصات كان ينظر إليه في السابق على أنه مهمة مستحيلة بالنسبة لها.

وتابعت “بناء الغواصات محليا ليس فقط هدفا، ولكن ممارسة حقيقية لحماية دولتنا بإصرار”.

ومن المقرر أن تخضع الغواصة، التي يطلق عليها اسم “هاي كون” بلغة الماندرين الصينية أو “ناروال” لاختبار قبول الموانئ ابتداء من الأحد المقبل، قبل أن تنزل المياه للاختبار. ومن المقرر تسليمها إلى البحرية بحلول نهاية 2024.

وقالت القيادة البحرية التايوانية الخميس إن بناء الغواصات محليا يعد سياسة مهمة بالنسبة لاستقلال الدفاع الوطني التايواني.

ويشار إلى أن تايوان تواجه تهديدا عسكريا متزايدا من جانب الصين.

وتحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، ولكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.

(د ب ا)