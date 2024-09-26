سياسة | دولي

تايوان ترصد حول الجزيرة 43 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية صينية

منذ ساعة واحدة

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تايبيه:  أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الخميس أنّها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية 43 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية صينية.

وقالت الوزارة في بيان إنّ 34 طائرات من هذه الطائرات “عبرت الخط المتوسط ودخلت جنوب غرب وشرق منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية”.

وأضافت أنّ هذه التحرّكات حدثت خلال فترة 24 ساعة انتهت عند الساعة 6:00 من صباح” الخميس (22,00 ت غ الأربعاء).

وتابعت “لقد رصدنا الوضع وتعاملنا معه كما ينبغي”.

وأتى هذا التطور بعيد إعلان وسائل إعلام يابانية أنّ سفينة حربية يابانية عبرت الأربعاء مضيق تايوان للمرة الأولى، في خطوة سعت من خلالها طوكيو للتأكيد على مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر البحري الذي تؤكد الصين سيادتها عليه.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها مستعدة لإعادتها إلى سيادتها، بالقوة إن لزم الأمر.

(أ ف ب)

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