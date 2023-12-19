تايوان ترصد منطادا صينيا للمرة الثالثة في الخط الأوسط

تايبيه: أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء عن رصد منطاد صيني عبر الخط الأوسط الفاصل بين الجزيرة والبر الصيني في حادثة هي الثالثة من نوعها هذا الشهر.

وباتت المناطيد الصينية موضوعا ينطوي على حساسية سياسية منذ شباط/فبراير الماضي حين أسقطت الولايات المتحدة منطادا قالت إنه للتجسس بعدما حلق فوق أراضيها، فيما أكدت بكين أنه منطاد مدني انحرف عن مساره.

وقالت تايوان التي تحظى بحكم ذاتي، وتطالب الصين بالسيادة عليها، إن منطادين عبرا الخط الأوسط في مضيق تايوان الأحد، بعد رصدهما في 7 كانون الأول/ديسمبر.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء عن رصد منطاد آخر في الساعة 9,09 صباحا بالتوقيت المحلي (01,09 ت غ) الاثنين على بعد حوالى 124 كيلومترا شمال غرب مدينة كيلونغ الساحلية.

وكان يحلق على علو حوالى 4752 مترا بعد عبور المضيق، بحسب الوزارة.

وأضاف البيان أن “المنطاد اتجه شرقا واختفى عند الساعة 11,52 (صباحا)”.

(أ ف ب)