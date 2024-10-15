تايوان ترصد 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة في عدد قياسي

تايبيه: أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء أنّها رصدت 153 طائرة حربية صينية حول الجزيرة، وذلك بعد أن أجرت بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق استمرت يوما واحدا.

وقالت الوزارة في بيان إنّها رصدت اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح الإثنين وحتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء ما مجموعه 153 طائرة عسكرية صينية، مشيرة إلى أنّ هذا العدد قياسي بالنسبة ليوم واحد.

كما رصدت وزارة الدفاع التايوانية 14 سفينة بحرية صينية في الفترة نفسها.

وأرسلت بكين الإثنين طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة وسفنا حربية وقوارب لخفر السواحل لتطويق تايوان، في خطوة ردّت عليها الجزيرة بإرسال “قوات مناسبة” ووضع جزرها النائية في حالة تأهب قصوى.

وأدانت تايوان تصرفات الصين واعتبرتها “غير عقلانية واستفزازية”، في حين وصفت الولايات المتّحدة هذه المناورات بأنها “غير مبررة”.

وبحسب وزارة الدفاع التايوانية فإنّ 111 من الطائرات التي تم رصدها عبرت الخط الأوسط الذي يمر في مضيق تايوان ويفصل بين البرّ الرئيسي للصين وتايوان.

وفي طوكيو، أعلنت الحكومة اليابانية أنّها عبّرت لنظيرتها الصينية عن “مخاوفها” إزاء التدريبات العسكرية التي أجرتها بكين حول تايوان، مشيرة إلى أنّ الجيش الياباني أرسل طائرات مقاتلة إلى مقربة من جزيرة يوناغوني الواقعة جنوبي الأرخبيل.

وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء كازوهيكو أوكي للصحافيين إنّ “الحكومة تراقب من كثب وباهتمام كبير الأنشطة ذات الصلة وقد نقلت مخاوف اليابان إلى الجانب الصيني”.

من جانبها، وصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، المناورات العسكرية الصينية قرب مضيق تايوان وجزيرة تايوان، بأنها “غير مسؤولة وغير متناسبة ومزعزعة للاستقرار”.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في بيان، الاثنين، أن بلاده تتابع عن كثب مناورات الجيش الصيني (السيف المشترك-2024 بي).

وأضاف أن الولايات المتحدة “تضمن الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، وأن “العالم أجمع لديه مصلحة في تحقيق السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

وتابع: “سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتفعيل رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة رغم فعاليات الصين المزعزعة للاستقرار”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الصيني على بيان متحدث وزارة الدفاع الأمريكية.

(وكالات)