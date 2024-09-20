تايوان تستجوب رئيس شركة أجهزة البيجر المرتبطة بانفجارات لبنان

تايبه: استجوب ممثلو الادعاء في تايوان في وقت متأخر من مساء أمس الخميس رئيس ومؤسس شركة أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي تعرف باسم (بيجر) المرتبطة بتفجير آلاف من تلك الأجهزة في هجوم استهدف جماعة حزب الله في لبنان، ثم أطلق سراحه في وقت لاحق.
وقال رئيس شركة غولد أبوللو ومؤسسها شو تشينج كوانج، ومقرها تايوان، إن الشركة لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم بل صنعتها شركة بي.إيه.سي، ومقرها بودابست، والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.
وأظهرت صور لأجهزة الاتصال المدمرة حللتها رويترز تصميما وملصقات على ظهرها تتطابق مع الأجهزة التي تصنعها غولد أبوللو.
وأحجم شو عن الرد على أسئلة الصحافيين أثناء مغادرته أحد مكاتب الادعاء العام في تايبه في وقت متأخر أمس الخميس. ولم يتم الرد على محاولات للاتصال بمكتب الادعاء العام قبل ساعات العمل اليوم الجمعة.
ولم يصدر الادعاء العام في تايبه أي بيانات حتى الآن بشأن تحقيقاته في قضية غولد أبوللو.
وشوهدت أيضا امرأة تدعى تيريزا وو، وهي الموظفة الوحيدة في شركة تدعى أبولو سيستمز المحدودة، وهي تغادر المكتب في وقت متأخر أمس دون أن تتحدث إلى الصحافيين.
وقال شو هذا الأسبوع إن موظفة تدعى تيريزا كانت أحد الأشخاص الذين تواصل معهم بشأن الصفقة مع شركة بي.إيه.سي التي تتخذ من المجر مقرا.
وتظهر سجلات الشركة أن وو أسست أبولو سيستمز في أبريل نيسان. ولم تتضح بعد طبيعة العلاقة بين شركتها وشركة بي.إيه.سي.
وقالت الحكومة التايوانية إنها تحقق فيما حدث، وقامت الشرطة بعدة زيارات لمقر شركة شو، في مكتب صغير ومتواضع بمدينة نيو تايبه المجاورة للعاصمة.
وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد التايواني إن المكونات المستخدمة في صنع آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) التي انفجرت يوم الثلاثاء في لبنان لم تُصنع في تايوان.
وقالت شركة غولد أبوللو، التي تتخذ من تايوان مقرا، هذا الأسبوع إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم بل صنعتها شركة بي.إيه.سي ومقرها بودابست والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.
قُتل 12 شخصا وأصيب ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين عندما انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله بشكل متزامن في أنحاء لبنان يوم الثلاثاء. ووفقا لمصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر، فإن المتفجرات الموجودة داخل الأجهزة زرعها جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وتعهد حزب الله بالثأر من إسرائيل.
(رويترز)
انه حدث خطير ولا يقوم به الا المجرمين كيف يأمن الناس في كافه انحاء العالم على انفسهم من هذا العمل الهمجي الارهابي الان الناس اصبحت تخاف من استعمال هواتفهم وكيف اذا كانت هذه الاجهزه مفخخه وحملت بايدي المسافرين في الطائرات حتى امن واجهزه الكشف لا تستطيع كشفها وهكذا يحصل التفجير بالطائرات انه امر خطير ويجب تجريم ومحاسبه اسرائيل على ذلك انهم تمادوا كثيرا .
حزب الله يشتري معدات حساسة بدن أن يتثبت من مكان صنعها أو تخزينها أو نقلها. أنها ضربة في جحر الحزب. أظن أن هذه الأجهزة صنعت و ركبة فيها مادة متفجرة في إسرائيل أو على الأقل في بلد صديق لاسرائيل كان يعلم بالعملية. لا أظن أنها المجر.
قلت أن الأجهزة صنعت في اسرائيل أو في دولة صديقة لاسرائيل ولكن استثنيت أن تكون المجر، والمجر من أقرب أصدقاء إسرائيل في أوروبا
هذه ليست ضربة فقط لحزب الله بل لجميع خلق الله، كل الاجهزه و الوسائل النقليه يمكن تفخيخها بهذه الطريقه و أعطائها بيد الناس. لا يعتبر هذا انتصارا لاسرائيل و انه أشبه باستخدام الاسلحه الكيميائية و الميكروبيه. يجب أن تحاسب أسرائيل قبل الشركات، و كل شعوب العالم يجب ان تعترض بكل الطرق على هذا العدوان.
ما بين تايوان والمجر وبلغاريا ضاعت الطاسة وكلهم يقولون لست أنا والمرجح انه لن يعرف بالضبط ما الذي جرى وكيف تم ذلك بسبب النفوذ الصهيوني القوي ولكن الواضح في كل ذلك هو الفشل الذريع للمنظومة الأمنية لحزب الله ويبدو انهم لا يتعلمون من اخطائهم وضحاياهم اليومية التي تسقط وكذلك وجود المخبرين والجواسيس.
معظم أجهزة الإعلام الغربية تقدم ما حصل في لبنان على أنه إنجاز لإسرائيل وأجهزة مخابراتها في محاربة الإرهاب..؛؛ حتى أنهم يبدون الإعجاب بهذا الكيان النذل والموساد الذي لا يعجز عن شيء ، ولا يهمهم كثيرآ قتل أبرياء في أسواق شعبية
الواقع أنه لولا المساندة اللا محدودة التي تتلقاها إسرائيل من معظم الدول الغربية وعلى كل المستويات، استخباراتية، أمنية وعسكرية … دول مثل المجر التي تتفاخر بعدائها للعرب وتحيزها لإسرائيل يحب أن تعاقب قانونيا وأقل ما يمكن فعله هو لجوء الدولة اللبنانية للمؤسسات القضائية الدولية بشكوى ضد حكومة المجر بتهمة تواطؤها مع إسرائيل لتنفيذ أعمال إرهابية تسببت بمقتل مواطنين لبنانيين بما فيهم أطفال…
الموساد معروف باساليبه الخبيثة في الاغتيالات لقد قاموا بانشاء شركات وهمية في شتى ارجاء العالم لصنع وسائل اتصالات لاسلكية وتوجه لدول بعينها فيقومون من خلال رجالهم من تفخيخ او دس شرائح تجسس داخل هذه الوسائل وحين يحين الوقت يتم تفجيرها او التجسس عن بعد على مستعمليها.هذه عملية دبرت باحكام منذ مدة .لذا لا تقتني هذه الاليات الا ولك من يشرف على فحصها بدقة متناهية .اكتساب التكنولوجيا يكسبك نقاطا على الخصم.