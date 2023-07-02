تايوان تعزز إنتاجها من الصواريخ المضادة للسفن

تايبيه: تعتزم وزارة الدفاع الوطني التايوانية زيادة إنتاجها من الصواريخ المضادة للسفن، اعتبارا من هذا العام، حتى عام 2025، لتعزيز الدفاعات البحرية للبلاد، طبقا لما ذكره مسؤول تايواني السبت.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن النسخة الأطول مدى من الصاروخ المضاد للسفن “هسيونغ فينغ 3″، تدخل الإنتاج الضخم هذا العام، بينما سيتم تعزيز حجم الإنتاج من الصاروخ “هسيونغ فينغ 2” والطراز الأساسي للصاروخ “هسيونغ فينغ3، حسب صحيفة “تايبيه تايمز” الأحد.
وتبلغ التكلفة التقديرية للصواريخ هذا العام 15.5 مليار دولار تايواني (479.83 مليون دولار أمريكي)، وترتفع إلى 19.8 مليار دولار تايواني، العام المقبل، قبل أن تصل إلى الذروة، لتبلغ 22 مليار دولار تايواني في عام 2025.
وتأتي خطة الوزارة لزيادة إمدادها من الصواريخ المضادة للسفن، فيما تسرع البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني برامجها لبناء السفن وإجراء تدريبات عسكرية، في المياه حول تايوان.
وأضاف المسؤول أن الجيش التايواني يعتبر الصواريخ المضادة للسفن، أكثر أنظمة الأسلحة المباشرة والفعالة لمراقبة القوات البحرية الصينية، مشيرا إلى أن الأنظمة الصاروخية سيتم نشرها بمختلف أنحاء البلاد.
(د ب أ)
تعزز انتاج الصواريخ، ام تم تزويدها بهذه الصورايخ من قبل الولايات المتحدة؟؟؟؟!!!! كما حدث في اماكن اخرى ويحدث في اوكرانيا اليوم، الولايات المتحدة لا تشارك في حروب مباشرة مع اعدائها الا عندما يتم استنزافهم من قبل وكلائها والاغبياء,,, ستكون الولايات المتحدة اسعد ان قامت حرب طويلة بين تايوان الصين يتم من خلالها استنزاف الصين,,, ولكن العقيدة والثقافة الصينية ليست كذلك,,, فستكون السيطرة على تايون في ليلة واحدة,,, وبتهديد نشوب حرب نووية مع الولايات المتحدة ان هي تدخلت,,, حالة تايوان حالة خاصة،، فان لم تستوعب سياقها جيدا، فانها ستباد، ولن يفيدها التحالف مع الولايات المتحدة,,, وكلما تأخر توصلها الى تفاهمات مع الصين حول السيادة والعلاقات الدولية ، فانها ستخسر المزيد من اوراق التفاوض والامتيازات ,,,
يقول كانفوشيوس: لا تهاجم العدوّ من حيث يعلم ولا من حيث لا يعلم بل هاجمه فقط من حيث أنت تعلم.