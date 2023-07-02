تايوان تعزز إنتاجها من الصواريخ المضادة للسفن

تايبيه: تعتزم وزارة الدفاع الوطني التايوانية زيادة إنتاجها من الصواريخ المضادة للسفن، اعتبارا من هذا العام، حتى عام 2025، لتعزيز الدفاعات البحرية للبلاد، طبقا لما ذكره مسؤول تايواني السبت.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن النسخة الأطول مدى من الصاروخ المضاد للسفن “هسيونغ فينغ 3″، تدخل الإنتاج الضخم هذا العام، بينما سيتم تعزيز حجم الإنتاج من الصاروخ “هسيونغ فينغ 2” والطراز الأساسي للصاروخ “هسيونغ فينغ3، حسب صحيفة “تايبيه تايمز” الأحد.

وتبلغ التكلفة التقديرية للصواريخ هذا العام 15.5 مليار دولار تايواني (479.83 مليون دولار أمريكي)، وترتفع إلى 19.8 مليار دولار تايواني، العام المقبل، قبل أن تصل إلى الذروة، لتبلغ 22 مليار دولار تايواني في عام 2025.

وتأتي خطة الوزارة لزيادة إمدادها من الصواريخ المضادة للسفن، فيما تسرع البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني برامجها لبناء السفن وإجراء تدريبات عسكرية، في المياه حول تايوان.

وأضاف المسؤول أن الجيش التايواني يعتبر الصواريخ المضادة للسفن، أكثر أنظمة الأسلحة المباشرة والفعالة لمراقبة القوات البحرية الصينية، مشيرا إلى أن الأنظمة الصاروخية سيتم نشرها بمختلف أنحاء البلاد.

(د ب أ)