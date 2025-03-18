تايوان تعلن أنها رصدت قرب مياهها 59 طائرة صينية خلال 24 ساعة

تايبيه: أعلنت تايوان الثلاثاء أنّها رصدت حول الجزيرة خلال 24 ساعة 59 طائرة عسكرية صينية، في رقم هو الأعلى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024 ويأتي بعد أيام من وصف الرئيس لاي تشينغ تي الصين بأنها “قوة أجنبية معادية”.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنها رصدت خلال 24 ساعة 59 طائرة عسكرية صينية وتسع سفن حربية ومنطادين.

وأضافت أنّ 54 من هذه الطائرات شاركت في دوريات “قتالية مشتركة” مع الجيش الصيني الإثنين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت الإثنين أنّ هذه الدوريات هي بمثابة “تحذير شديد للقوى الانفصالية المؤيدة للاستقلال في تايوان”.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزّأ من أراضيها لن تتورّع عن استخدام القوة لإعادته إليها إذا ما اضطرت لذلك.

وزادت الصين الضغوط على السلطات التايوانية في السنوات الماضية بإجرائها تدريبات عسكرية وإرسالها طائرات مقاتلة وسفنا حربية إلى محيط الجزيرة.

والخميس وصف الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي الصين بأنها “قوة أجنبية معادية”، داعيا لاتخاذ تدابير تحدّ من تدخّلها في شؤون الجزيرة.

(أ ف ب)