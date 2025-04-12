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تايوان تعلن إجراء أول محادثات بخصوص الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

منذ 49 دقيقة

ميناء كيلونغ تايوان

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تايبيه: أعلنت الحكومة التايوانية السبت أنها أجرت مباحثات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة متوقعة المزيد من المحادثات لبناء علاقات تجارية “قوية ومستقرة”.

وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي الجمعة إن الجزيرة على “قائمة التفاوض الأولى للحكومة الأميركية” وسط مساعيه لحماية مُصدّريها من رسوم جمركية بنسبة 32%.

أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم على العديد من الشركاء التجاريين بمن فيهم تايوان، لمدة ثلاثة أشهر بعد خسارة الأسواق العالمية تريليونات الدولارات.

وأبقى ترامب على تعرفة بنسبة 10% على معظم الدول، لكنه تراجع عن خطط فرض إجراءات أكثر صرامة على دول أخرى باستثناء الصين.

وأعلن مكتب المفاوضات التجارية التايواني في بيان أن مسؤوليه عقدوا مؤتمرا عبر الفيديو الجمعة مع “مسؤولين أميركيين معنيين” لم يحدد هويتهم.

وأضاف البيان أن الجانبين “تبادلا وجهات النظر حول الرسوم الجمركية المتبادلة بين تايوان والولايات المتحدة والحواجز التجارية غير الجمركية وعدد من القضايا الاقتصادية والتجارية الأخرى، بما فيها ضوابط التصدير”.

وتابع أن “الجانبين يتطلعان إلى متابعة المفاوضات… في المستقبل القريب، وبناء علاقة اقتصادية وتجارية قوية ومستقرة بشكل مشترك”.

تواجه تايوان حاليا تعرفة جمركية بنسبة 10%، وصرح لاي بأن الجزيرة ستسعى إلى إبرام اتفاق مع واشنطن لخفض هذه النسبة إلى الصفر.

ويُعد فائض تايوان التجاري مع الولايات المتحدة سابع أعلى فائض بين الدول، إذ بلغ 73,9 مليار دولار أمريكي في 2024.

وتُشكل منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما فيها أشباه الموصلات، حوالي 60% من صادراتها إلى الولايات المتحدة.

واستُبعدت الرقائق الإلكترونية من رسوم ترامب الجديدة.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 12, 2025 الساعة 1:17 م

    ههه عصابة ترامب تعامل تايوان دولة عدو ففي التجارة ترامب المتصهين الأرعن المجنون لا يفرق بين العدو والصديق يا رفيق 😝😁

    رد

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